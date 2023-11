Pendant toute la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Bears de Chicago contre Saints de La Nouvelle-Orléans (dimanche, 13 h)

C’est rare, mais cette semaine, les 14 duels à l’horaire devraient être chaudement disputés. La neuvième semaine d’activité promet d’être exaltante et, de prime abord, aucune équipe ne pourra se présenter à son match avec la certitude de l’emporter. Cependant, les Saints sont l’équipe avec les meilleures chances de gagner. Simplement parce que les Bears sont pitoyables, inconstants et menés par un quart-arrière inexpérimenté. En revanche, malgré un dossier de 4-4, les Saints sont mieux taillés et plus complets. Derek Carr a lancé pour plus de 300 verges à ses trois derniers départs. Les Saints joueront également dans leur dôme.

Prédiction : 21-13 Saints

La surprise

Chargers de Los Angeles contre Jets de New York (lundi, 20 h 15)

PHOTO KYUSUNG GONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Chargers, Justin Herbert, lors du match contre les Bears de Chicago, la semaine dernière

Ils ont peut-être participé au match le plus soporifique de l’histoire, la semaine dernière, mais les Jets sont quand même surprenants. Dans la mesure où même s’ils ont perdu leur joueur vedette dès le premier match de la saison, qu’ils n’ont aucun punch en attaque et qu’ils évoluent au sein d’une division hautement compétitive, les Jets affichent malgré tout un dossier de 4-3. Si les éliminatoires commençaient demain, les Jets seraient la première équipe exclue du portrait. En contrepartie, les Chargers sont incapables de prendre leur envol. Même s’ils peuvent compter sur l’un des meilleurs quarts de sa génération en Justin Herbert, et sur une attaque explosive, ils affichent quand même plus de défaites que de victoires. Encore cette année, un caillou est coincé dans le soulier de l’entraîneur-chef Brandon Staley.

Prédiction : 24-17 Jets

L’immanquable

Dolphins de Miami contre Chiefs de Kansas City (dimanche, 9 h 30)

PHOTO KIRBY LEE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Affiche de Patrick Mahomes à la gare de Francfort, en Allemagne, en vue du match de dimanche

Plusieurs duels étaient candidats dans cette catégorie. Le match entre les Cowboys de Dallas et les Eagles de Philadelphie sera exaltant. L’affrontement entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati sera spectaculaire. Toutefois, la partie entre les Dolphins et les Chiefs demeure celle à ne pas manquer. Il faudra se lever tôt, se cuisiner des gaufres ou des crêpes, c’est selon, et apprécier le spectacle. Tua Tagovailoa et Patrick Mahomes se sont affrontés seulement une fois, en 2020, et 60 points avaient été inscrits. Miami et Kansas City figurent dans le top 5 de la majorité des catégories offensives. Malheureusement pour les apôtres de la défense, les séquences à l’attaque seront explosives, de part et d’autre. En plus, ils joueront en Allemagne, donc aucune équipe ne pourra être portée par l’avantage du terrain. Les conditions seront les mêmes pour tout le monde. Mais parce qu’ils ont été humiliés la semaine dernière et que les Dolphins en ont arraché cette saison contre les meilleures équipes, les Chiefs l’emporteront.

Prédiction : 38-31 Chiefs