PHOTO DANNY KARNIK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Bears de Chicago ont acquis le joueur défensif Montez Sweat des Commanders de Washington en retour d’un choix de deuxième tour au repêchage de la NFL en 2024, a indiqué une source au fait de la transaction à l’Associated Press.

Stephen Whyno Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP mardi puisque la transaction n’a pas été officiellement annoncée.

Cette décision est la première transaction significative des Commanders, qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs après avoir entamé la campagne avec un dossier de 2-0. Chase Young, le deuxième choix du repêchage de la NFL en 2020 et recrue défensive par excellence de la ligue, pourrait aussi être échangé, tout comme le quart réserviste Jacoby Brissett et le demi-offensif Antonio Gibson.

Sweat, qui est âgé de 27 ans, écoule la dernière année de son contrat recrue. Les Commanders ont déjà conclu de lucratives ententes avec les plaqueurs défensifs Jonathan Allen et Daron Payne, et ils pourraient aussi choisi de conserver les services de Young.