PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Pendant toute la durée de la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Ravens de Baltimore contre Cardinals de l’Arizona (dimanche, 16 h 25)

On était en droit de se poser des questions au sujet des Ravens en début de saison, car c’était un peu chambranlant. Cependant, depuis quelques semaines, ils ont repris du galon. Lamar Jackson joue comme l’un des meilleurs quarts-arrières de la NFL, ce qu’il est. Mark Andrews s’est relevé, retrouvant sa place parmi les trois ailiers rapprochés les plus productifs de la ligue. Puis le receveur Zay Flowers commence à trouver ses repères. Sans parler du jeu au sol. Et que dire de la défense, qui évolue dans l’ombre de l’attaque, mais qui a alloué seulement six points aux puissants Lions de Detroit il y a une semaine ? En revanche, les partisans des Cardinals de l’Arizona attendent toujours un coup d’éclat. Heureusement pour eux, les Diamondbacks sont en Série mondiale.

Prédiction : Ravens 28 –Cardinals 13

La surprise

Jaguars de Jacksonville contre Steelers de Pittsburgh (dimanche, 13 h)

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS T. J. Watt, des Steelers de Pittsburgh

Les Steelers font les choses lentement, mais ils les font convenablement. Même si la troupe de Mike Tomlin n’est pas la plus spectaculaire ni la plus productive ou la plus régulière, elle trouve le moyen de bien gérer ses matchs. Les Steelers semblent encore surfer sur leur remontée face aux Ravens de Baltimore il y a trois semaines. La défense, menée par T. J. Watt, permet à l’attaque de Kenny Pickett de souffler. En revanche, même si les Jaguars sont sur une belle lancée, Trevor Lawrence est encore un peu mal à l’aise dans sa pochette. Il a encore été limité à l’entraînement cette semaine en raison d’une blessure.

Prédiction : Steelers 27 –Jaguars 23

L’immanquable

Bengals de Cincinnati contre 49ers de San Francisco (dimanche, 16 h 25)

PHOTO EMILEE CHINN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ja’Marr Chase, des Bengals de Cincinnati

Comment reviendra Joe Burrow après une semaine de repos ? Ja’Marr Chase reprendra-t-il là où il a laissé ? Sam Darnold saura-t-il combler l’absence de Brock Purdy ? Christian McCaffrey pourra-t-il continuer de dominer la NFL ? Tant de questions pour un seul affrontement. Une victoire des 49ers aurait été presque un automatisme en début de saison, mais au vu des deux dernières semaines, rien n’est moins certain. La situation des deux équipes est diamétralement opposée. Une est en ascension, l’autre en léger déclin. Avec des joueurs aussi talentueux de part et d’autre, et avec l’enjeu de l’affrontement pour le reste de la saison, cette rencontre mérite toute notre attention. L’avantage du terrain pourrait cependant faire pencher la balance.

Prédictions : 49ers 34 –Bengals 27