Rachid Issoulaimani Collaboration spéciale

Il était temps

PHOTO GREG M. COOPER, ASSOCIATED PRESS Mac Jones

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont causé une surprise en battant les Bills de Buffalo 29-25. C’est une victoire symbolique pour Bill Belichick, puisqu’il est devenu seulement le troisième entraîneur-chef de l’histoire de la NFL à atteindre le plateau des 300 victoires en carrière en saison. Seuls Don Shula (328) et George Halas (318) sont plus victorieux que le pilote des Pats. Ce gain fera également beaucoup de bien au quart-arrière Mac Jones. Il a réussi 25 de ses 30 tentatives de passe pour 272 verges et 2 touchés. Jones a visé Mike Gesicki dans la zone des buts pour le touché décisif, avec 12 secondes à la rencontre. De plus, il n’a pas été victime d’interception pour la première fois depuis la troisième semaine d’activités. Tout un contraste avec ses trois derniers départs, au cours desquels il a totalisé cinq interceptions et aucune passe de touché. Les Patriots (2-5) freinent une série de trois défaites.

Une sixième de suite

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS Patrick Mahomes

Les Chiefs de Kansas City ont perdu leur premier match de la saison et, depuis, ils sont invaincus en six rencontres. Cette fois, ils ont eu le dessus sur les Chargers de Los Angeles 31-17 dans une victoire signée Patrick Mahomes et Travis Kelce. Il y a des surpris ? Mahomes a accumulé 424 verges aériennes et quatre passes payantes. C’est la cinquième fois de sa carrière qu’il termine une rencontre avec au moins 400 verges et quatre passes de touché. Son complice, Kelce, a terminé sa journée de travail avec 179 verges et un majeur. Il a généré au moins 100 verges en première demie pour la deuxième semaine de suite. C’est la première fois depuis 2000 qu’un ailier rapproché obtient 100 verges durant les deux premiers quarts dans deux rencontres consécutives. Avec un dossier de 6-1, les hommes d’Andy Reid trônent seuls au sommet de la division Ouest de la Conférence américaine.

Les ours donnent signe de vie

PHOTO JAMIE SABAU, USA TODAY SPORTS D’Onta Foreman

Avec une saison déjà difficile, c’était sans Justin Fields, blessé à un pouce, que les Bears de Chicago ont affronté les Raiders de Las Vegas. Et ils ont trouvé le moyen de confondre les sceptiques avec une victoire de 30-12 grâce à une belle performance de D’Onta Foreman. Le demi à l’attaque a marqué trois touchés et a produit 120 verges. Deux de ses trois majeurs l’ont été sur des courses ; l’autre a été réussi après avoir capté une passe de Tyson Bagent. Foreman n’a jamais inscrit plus de cinq touchés dans une même saison. Il en totalise déjà trois et on ne peut que lui souhaiter de battre sa marque avec dix matchs à disputer. Quant à Bagent, il a lancé sa première passe de touché en carrière à son premier départ dans la NFL. De ses 29 tentatives de passe, 22 ont trouvé preneur pour un total de 162 verges. C’est une belle histoire pour celui qui jouait en deuxième division de la NCAA l’année dernière. Les partisans des Bears vont accueillir ce scénario avec joie, eux qui n’ont pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent avec seulement deux victoires cette saison.

Congestion dans le Nord de l’Américaine

PHOTO TREVOR RUSZKOWSKI, USA TODAY SPORTS Myles Garrett (95)

Après avoir vaincu les 49ers de San Francisco, les Browns de Cleveland sont allés soutirer une victoire de 39-38 aux Colts à Indianapolis. Du côté offensif, Kareem Hunt a visité la zone des buts à deux reprises. Et Myles Garrett a mené son unité défensive avec deux sacs du quart, sept plaqués et une passe rabattue. L’ailier défensif a même bloqué une tentative de placement. Il a été une menace constante contre l’adversaire. Ce duel marquait le retour au jeu du quart-arrière Deshaun Watson, qui avait soigné une blessure à une épaule. Mais il n’a pas fait long feu. Sa tête a donné contre le sol après qu’il a été plaqué par Dayo Odeyingbo. Mais plus de peur que de mal. Il a passé le protocole des commotions cérébrales avec succès et son entraîneur-chef, Kevin Stefanski, s’attend même à ce qu’il retrouve son poste la semaine prochaine. Avec leur victoire, les Browns (4-2) sont troisièmes dans une division congestionnée, derrière les Steelers de Pittsburgh (4-2) et les Ravens de Baltimore (5-2).