PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS

(Kansas City) Comme prévu, les Chargers de Los Angeles et les Chiefs de Kansas City ont été bons à l’attaque cette saison, au moins du point de vue des statistiques. Ça signifie, dans le monde complémentaire de la NFL, que leurs fiches divergentes sont dues au rendement de leur unité défensive.

Dave Skretta Associated Press

Les Chargers montrent un dossier de 2-3 principalement parce qu’ils ont accordé plus de verges que toutes les équipes du circuit sauf une.

Les Chiefs revendiquent une fiche de 5-1 grâce à une défensive qui a alloué moins de points que tous les clubs sauf un.

« Oui, ça aide beaucoup, particulièrement quand vous ne jouez pas votre meilleur football [à l’attaque] », a concédé le quart des Chiefs Patrick Mahomes, qui a ouvertement critiqué son propre jeu avant le match de dimanche entre les deux rivaux de la section Ouest de l’Américaine.

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS Patrick Mahomes

« Notre défense tient le coup pour nous en ce moment, mais on veut leur enlever la pression pour qu’ils puissent jouer librement et être encore meilleurs. »

Les Chiefs montrent ainsi le meilleur dossier de la NFL – à égalité avec quatre équipes –, mais Mahomes croit que son unité offensive cherche encore ses repères.

Malgré les impressions de Mahomes, les Chiefs sont deuxièmes pour les verges par la passe, quatrièmes pour l’attaque totale et neuvièmes pour les points marqués après les six premières semaines de la saison. Et si ces statistiques sont gonflées par une victoire à sens unique contre les Bears de Chicago, l’attaque a été assez impressionnante d’une semaine à l’autre.

L’une des raisons pour lesquelles Mahomes n’est pas satisfait est les difficultés de l’unité offensive à atteindre la zone des buts. Les Chiefs ont accumulé les verges entre les lignes de 20 pendant que les adversaires couvraient les zones profondes, mais ils ont été freinés par les revirements et les pénalités dans la zone payante.

« Vous devez continuer à pousser, continuer à devenir meilleurs et meilleurs, a lancé Mahomes. C’est tout ce qu’on peut faire. Nous comprenons que l’attaque devra contribuer pour gagner les gros matchs. »

Ça pourrait arriver cette semaine. Les Chargers, malgré quelques séquences décousues, font partie du top 10 pour le jeu aérien, l’attaque totale et les points marqués. Ils auront besoin de leur attaque puisqu’ils ont l’une des pires défensives de la NFL.

« Ce sera une semaine différente parce que c’est une semaine plus courte », a déclaré l’entraîneur des Chargers, Brandon Staley, dont l’équipe vient de jouer lundi soir, alors que les Chiefs jouaient le jeudi précédent.

« Mais en termes d’approche, de la façon dont nous suivons le plan de match et de ce qui doit être meilleur, ça doit rester la même chose. Ce sur quoi vous devez vous concentrer, ce sont les clés de la victoire. Qu’est-ce qui va finalement avoir un impact sur la victoire dimanche ? C’est sur ça que nous devons nous concentrer en ce moment. D’ici le coup d’envoi, concentrons-nous uniquement sur les choses qui vont nous aider à gagner. »