NFL Parlons un peu des Browns

Outre les impôts et la mort, il y a de belles certitudes dans la vie : le but d’Alain Côté ne sera jamais bon, Keith Richards va vivre plus longtemps que nous tous, et en plus, quand la vie n’est pas si facile, on peut toujours se tourner vers les Browns de Cleveland pour rire un peu et se remonter le moral.