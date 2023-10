Duel de Québécois dans la NFL Briller au bon moment

(Atlanta) Tous les amateurs de football québécois étaient rivés à leurs écrans dimanche après-midi pour le match entre les Commanders de Washington de Benjamin St-Juste et les Falcons d’Atlanta de Matthew Bergeron. Et St-Juste le savait. C’est pourquoi il a joué les héros en réussissant le plus gros jeu de sa carrière.