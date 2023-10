Lisez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche dans la NFL.

PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Patriots, Bill Belichick

Une passe de touché d’une verge de Mac Jones à Mike Gesicki avec 12 secondes à écouler a procuré une victoire de 29-25 aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Bills de Buffalo, dimanche, faisant de Bill Belichick le troisième entraîneur-chef de l’histoire de la NFL à atteindre 300 gains.

Belichick rejoint les membres du Temple de la renommée Don Shula (328) et George Halas (318).

Jones a complété 25 de ses 30 passes pour 272 verges et deux touchés pour aider les Patriots (2-5) à mettre un terme à une séquence de trois revers. Ezekiel Elliott a atteint la zone des buts avec une course et la recrue Chad Ryland a ajouté trois placements pour résister à une remontée de deuxième demie des Bills (4-3).

Josh Allen a rejoint ses receveurs 27 fois en 41 tentatives pour 265 verges, courant pour deux majeurs. Il a également été victime d’une interception au premier quart qui a mené au premier touché des Patriots.

Les Bills ont connu des difficultés au chapitre des troisièmes essais et ont marqué des touchés deux fois en quatre présences dans la zone payante.

Tirant de l’arrière 22-10 au quatrième quart, les Bills n’ont eu besoin que de deux minutes pour réussir une séquence de cinq jeux et de 75 verges. Allen a trouvé Stefon Diggs sur 25 verges avec 5 : 32 à jouer.

Sur la séquence offensive suivante des Patriots, Jones a rejoint Kendrick Bourne sur neuf verges, mais Jordan Poyer lui a fait perdre le ballon, que les Bills ont récupéré à la ligne de 29 de leurs adversaires.

Allen a ensuite marqué à l’aide d’une faufilade et complété la transformation de deux points pour porter la marque à 25-22.

La séquence décisive de Jones a commencé avec une courte passe à Rhamondre Stevenson qui s’est transformée en gain de 34 verges. Il a ensuite passé à Hunter Harvey pour 14 verges sur un troisième essai et huit verges, et les Patriots ont obtenu un premier essai et les buts après six jeux.

Une pénalité aux Bills pour obstruction a placé les Patriots à la ligne d’une verge, et Jones a lancé à Gesicki au deuxième essai.

Kyle Hightower, Associated Press