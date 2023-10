PHOTO ABBIE PARR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Minneapolis) Les Vikings du Minnesota inscriront le nom de l’ailier espacé Justin Jefferson sur la liste des blessés, selon une personne au fait de la décision, ce qui signifie que le joueur offensif par excellence de la NFL en 2022 sera contraint de rater au moins quatre matchs en raison d’une blessure aux muscles ischiojambiers.

Dave Campbell Associated Press

Cette source a confirmé la décision à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque les Vikings n’ont pas encore dévoilé leurs intentions dans ce dossier.

Jefferson a perdu pied sur le gazon synthétique du U. S. Bank Stadium alors qu’il effectuait un tracé en situation de troisième essai profondément dans le territoire des Chiefs de Kansas City. Il s’est relevé péniblement et s’est dirigé lentement vers les lignes de côté en s’agrippant l’arrière de la jambe droite, au quatrième quart d’un match qui s’est conclu 27-20 en faveur des champions en titre du Super Bowl.

L’entraîneur-chef des Vikings Kevin O’Connell, qui a rencontré les journalistes lundi, a indiqué que l’équipe sera très prudente avec son joueur étoile.

Privés de Jefferson, le quart Kirk Cousins et les Vikings devront miser essentiellement sur la recrue Jordan Addison, leur premier choix du dernier repêchage qui connaît un bon début de saison.

Ses coéquipiers K. J. Osborn et Brandon Powell seront aussi promus, et le rôle de l’ailier rapproché T. J. Hockenson risque d’être plus important – surtout en situation de troisième essai.