(Kansas City) Travis Kelce devrait être à son poste jeudi soir lorsque les Chiefs de Kansas City croiseront le fer avec les Broncos de Denver, malgré le fait qu’il se soit blessé à une cheville lorsqu’il a perdu pied sur le gazon synthétique dans une victoire contre les Vikings du Minnesota le week-end dernier.

Dave Skretta Associated Press

Les Chiefs ne se sont pas entraînés lundi, mais Kelce faisait partie des joueurs « absents », ce qui se serait probablement produit s’il y avait eu une séance d’entraînement. Il a pris part à des simulations mardi et l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid a mentionné qu’il sera sur le terrain pour une séance d’entraînement – ce qui laisse croire qu’il sera sur le terrain jeudi soir face aux Broncos.

« Il a reçu quelques traitements et il se sent mieux, ce qui est positif, a dit Reid. Je vais l’observer, voir comment il se déplace, comment il se sent. Il a toujours été très honnête envers moi à ce niveau-là, donc je vais attendre de voir comment il va. »

Kelce s’est blessé à une cheville vers la fin de la première demie dimanche, et on a craint le pire dans son cas pendant un certain temps. Kelce a lancé son casque au sol en signe de frustration sur les lignes de côté, et il s’est ensuite dirigé vers le vestiaire des Chiefs afin de subir des tests d’imagerie par résonance magnétique.

Après avoir reçu des traitements et s’être étiré sur les lignes de côté, Kelce a discuté avec les thérapeutes du sport et est retourné sur le terrain en deuxième demie. Il a d’ailleurs effectué quelques jeux clés qui ont mené à la victoire des siens.