Chaque semaine, La Presse suggère aux poolers de la NFL huit joueurs à intégrer à leur formation et huit joueurs à laisser sur le banc. Voici les 16 choix de la semaine.

Dans la mêlée

Matthew Stafford (QA, Rams de Los Angeles)

On ne place pas Stafford dans son alignement pour battre des records. On le fait parce qu’il est régulier comme une horloge. C’est encore le cas cette saison avec les surprenants Rams.

Kirk Cousins (QA, Vikings du Minnesota)

La fiche désastreuse des Vikings et leurs adversaires de la semaine, les Chiefs de Kansas City, ne devraient pas être des raisons suffisantes pour laisser Cousins sur le banc. Il est l’un des quarts les plus productifs cette saison.

Jaylen Waddle (R, Dolphins de Miami)

Waddle n’a pas encore connu un match où il a tout cassé, comme c’est arrivé souvent l’an dernier. Mais ce genre de performance peut arriver à tout moment. Et ses chances sont bonnes contre les Texans.

Christian Watson (R, Packers de Green Bay)

Watson est revenu au jeu la semaine dernière et ça s’est plutôt bien passé. Jordan Love l’aidera à paralyser la pauvre défense des Raiders.

Christian McCaffrey (DO, 49ers de San Francisco)

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ASSOCIATED PRESS Christian McCaffrey

Une valeur sûre. Même contre la meilleure défense de la ligue.

Josh Jacobs (DO, Raiders de Las Vegas)

Il a entamé la saison très lentement, mais les choses se sont enfin replacées. Le vrai Josh Jacobs est de retour.

Sam LaPorta (AR, Lions de Detroit)

Vous attendiez avant de l’envoyer dans la mêlée, le temps que cette recrue fasse ses preuves ? C’est maintenant le temps de faire confiance à LaPorta, car il mène les ailiers rapprochés avec 242 verges depuis le début de la saison.

Hunter Henry (AR, Patriots de la Nouvelle-Angleterre)

Il n’y a aucune garantie qu’il inscrive un touché, mais au moins, il touchera souvent au ballon, comme c’est le cas chaque match depuis le début de la saison.

Sur le banc

Trevor Lawrence (QA, Jaguars de Jacksonville)

PHOTO STEVE LUCIANO, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence

Lawrence doit être l’un des quarts les plus décevants cette saison. Et rien pour aider sa cause, il affrontera la défense des Bills dimanche.

Joe Burrow (QA, Bengals de Cincinnati)

Difficile de croire que Burrow se retrouve dans cette section. Hélas, il est méconnaissable cette saison et il représente un risque chaque semaine pour les poolers.

Jerry Jeudy (R, Broncos de Denver)

Aucun touché encore cette saison pour l’ancienne gloire d’Alabama. Il n’est pas souvent visé et lorsque c’est le cas, il peine à sécuriser ses attrapés.

Michael Pittman Jr. (R, Colts d’Indianapolis)

C’est tout ou rien avec Pittman Jr. cette saison. Le receveur a du mal à bien faire semaine après semaine.

Ezekiel Elliott (DO, Patriots de la Nouvelle-Angleterre)

PHOTO BRYAN WOOLSTON, ASSOCIATED PRESS Le demi à l’attaque des Patriots, Ezekiel Elliott

L’arrivée d’Elliott dans l’organisation bostonienne s’est faite sans éclat. Et ça se traduit sur le terrain.

Dalvin Cook (DO, Jets de New York)

Cook n’a jamais franchi plus de 33 verges au sol cette saison. Son impact sur sa nouvelle équipe est nul.

Dalton Kincaid (AR, Bills de Buffalo)

L’ailier rapproché de 23 ans sera une grande vedette dans la NFL. Mais c’est encore trop tôt pour le favoriser dans votre effectif. Dawson Knox prend encore beaucoup de place chez les Bills.

Dalton Schultz (AR, Texans de Houston)

Il a capté une belle passe de touché sur un jeu truqué dans le dernier match, mais le rendement de Schultz est moins intéressant que ce à quoi on s’attendait à Houston.