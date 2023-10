Ils n’ont peut-être pas brillé de mille feux, mais ils ont fait le travail : les Steelers se sont imposés face aux Ravens dans les derniers instants de la rencontre.

Des retours attendus

À Los Angeles, Cooper Kupp disputait son premier match de la saison après avoir soigné une blessure à une cuisse. Le receveur éloigné des Rams a été visé 12 fois par Matthew Stafford et a capté huit ballons pour un total de 118 verges. Il a accumulé 56 verges dès la première séquence offensive d’un duel remporté par les Eagles de Philadelphie. Avec le retour de Kupp et l’émergence de Paku Nacua, l’attaque aérienne des Rams sera menaçante.

À Indianapolis, Jonathan Taylor était de retour au jeu après avoir signé un contrat de trois ans et 42 millions avec les Colts. Le porteur de ballon a été tranquille contre les Titans du Tennessee, avec six courses pour 18 verges. C’est Zack Moss qui s’est de nouveau démarqué, cette saison, avec un record personnel de 165 verges par la course. Il a également réussi deux majeurs. Le jeu au sol des Colts sera à surveiller avec un duo Taylor et Moss. Surtout avec l’état de santé fragile de leur jeune quart-arrière Anthony Richardson.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’ont réussi qu’un maigre placement de trois points à leurs deux dernières sorties. Deux sévères défaites dont la plus récente, un blanchissage de 34-0 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Bill Belichick doit vraiment s’ennuyer des années de Tom Brady. Pour un deuxième match de suite, il a retiré son quart-arrière, Mac Jones, victime de deux interceptions. Une deuxième sortie marquée par deux larcins contre Jones, dont un retourné pour un touché. L’histoire s’est donc répétée pour Belichick, qui a de nouveau effectué un changement de quart-arrière en plein match.

Après cinq semaines d’activités, les Patriots affichent un piètre dossier de 1-4. La dernière fois que l’organisation a obtenu une telle fiche, c’était durant la première saison de Belichick à la barre des Pats, en 2000.

Il s’est démarqué

Ja’Marr Chase n’était visiblement pas satisfait du nombre de ballons qui étaient dirigés vers lui, la semaine dernière, allant même jusqu’à critiquer son quart-arrière Joe Burrow, en affirmant qu’il se démarquait constamment de la couverture. Les Bengals de Cincinnati ont visiblement saisi son message durant la cinquième semaine. Chase a été visé 19 fois par Burrow pour une récolte de 192 verges et 3 touchés en 15 réceptions, dans une victoire contre les Cardinals de l’Arizona. C’est plus du double de son rendement de la semaine précédente.

C’est la deuxième fois de sa jeune carrière de trois saisons qu’il récolte au moins 192 verges et trois touchés dans le même match. En 2021, le receveur étoile des Bengals avait produit 266 verges et trois majeurs contre les Chiefs de Kansas City. Chase et les Bengals (2-3) espèrent poursuivre sur leur lancée la semaine prochaine en accueillant les Seahawks de Seattle.

Les charmes du Vieux Continent

Les Jaguars de Jacksonville ont élu domicile en Angleterre ces deux dernières semaines et ils se plaisent visiblement bien sur le Vieux Continent. La troupe de Doug Pederson a signé sa deuxième victoire sur le sol anglais, cette fois contre les Bills de Buffalo au stade de Tottenham. Trevor Lawrence et Travis Etienne Jr. ont mené la charge contre les visiteurs venus du continent américain. Etienne Jr. a transporté le ballon à 26 reprises pour 126 verges et 2 touchés. Lawrence a généré 315 verges par la voie des airs et a lancé une passe payante à Zay Jones. Calvin Ridley n’a pas inscrit de majeur, mais il a totalisé 122 verges en 7 réceptions. Les Jaguars sont la première équipe de la NFL à remporter deux matchs à l’extérieur des États-Unis durant la même saison. Ils retrouveront leurs partisans à Jacksonville dimanche prochain alors qu’ils accueilleront les Colts d’Indianapolis.