Pendant toute la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Panthers de la Caroline contre Lions de Detroit (dimanche, 13 h)

PHOTO MATT LUDTKE, ASSOCIATED PRESS Jared Goff

Jared Goff va bien. Amon-Ra St. Brown va bien. David Montgomery va bien. La défense va bien. Bref, tout va pour le mieux pour les Lions. Ils semblent prendre leur erre d’aller et on le répète depuis deux saisons : l’entraîneur-chef Dan Campbell est en train de bâtir quelque chose de spécial à Detroit. Les Lions profitent de l’un des calendriers les plus faciles de la NFL, mais ils répondent quand même présents. Après 10 jours de congé, les Lions vaincront les Panthers, un club toujours en développement et en quête d’une première victoire.

Prédiction : 27-10 Lions

La surprise

Eagles de Philadelphie contre Rams de Los Angeles (dimanche, 16 h 05)

PHOTO ZACH BOLINGER, ASSOCIATED PRESS Matthew Stafford

Vous rappelez-vous qui avait mis fin à la séquence parfaite des Eagles de Philadelphie la saison dernière ? Les pauvres Commanders de Washington, au neuvième match de la saison. Les Eagles subiront encore cette année leur première défaite aux mains d’une équipe que personne ne voyait venir : les Rams. Cet affrontement arrive à point, car les Eagles ont montré une certaine fragilité la semaine dernière face à Washington et les Rams ne cessent de nous surprendre en prenant du galon. Matthew Stafford renaît de ses cendres et des joueurs comme Kyren Williams et Puka Nacua sont en train de se faire un nom.

Prédiction : 29-27 Rams

L’immanquable

Cowboys de Dallas contre 49ers de San Francisco (dimanche, 20 h 20)

PHOTO BRANDON WADE, ASSOCIATED PRESS Micah Parsons (11)

Ce duel mettra aux prises deux des défenses les plus spectaculaires du circuit. Les Cowboys ont accordé en moyenne 10,3 points par match à leurs rivaux cette saison, alors que les 49ers en ont donné 14,5. Nick Bosa et Micah Parsons en mettront plein la vue. Il y aura de tout dans ce match : des sacs du quart, des interceptions, des revirements dans les tranchées et des touchés défensifs. Simplement parce que les 49ers n’ont montré aucun signe de faiblesse cette saison, contrairement aux Cowboys, et qu’ils jouent bien depuis deux matchs à la maison, surtout Christian McCaffrey, San Francisco demeurera invaincu.

Prédiction : 31-28 49ers