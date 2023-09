(Santa Clara) Christian McCaffrey a inscrit un touché lors d’un 12e match de suite et les 49ers de San Francisco ont eu raison des Giants de New York par la marque de 30-12, jeudi soir.

Josh Dubow Associated Press

Brock Purdy a lancé deux passes de touché pour les 49ers, qui ont signé une 13e victoire consécutive en saison.

La troupe californienne n’a pas été si efficace en attaque lors de son match d’ouverture à domicile, mais elle a reçu assez d’aide de la part de McCaffrey, du receveur Deebo Samuel et du demi-inséré George Kittle pour commencer la saison avec trois victoires d’affilée pour une deuxième fois en 25 saisons.

La défensive a fait le reste du travail contre les Giants (1-2), qui ont tiré de l’arrière par 10 points ou plus à la mi-temps pour une troisième fois en autant de sorties cette saison.

Alors que le jeu au sol était privé des services du porteur de ballon étoile Saquon Barkley et que la ligne à l’attaque était en désavantage en l’absence du bloqueur à gauche Andrew Thomas et du garde à gauche Ben Bredeson, les Giants ont éprouvé des difficultés à faire avancer le ballon. Ils ont conclu l’affrontement avec 150 verges d’attaque.

Ils ont réussi deux placements en première demie et ils ont ajouté un touché au troisième quart, à la suite d’une course de huit verges de Matt Breida.

Le quart des Giants Daniel Jones a souvent dû échapper à la pression des 49ers et il n’a pas été en mesure de compléter de longues passes. Il a vu 22 de ses 32 tentatives par la voie des airs être captées pour des gains de 137 verges, avec une interception.

Purdy a amassé 310 verges aériennes et il a lancé une passe de touché de neuf verges à Ronnie Bell, en première demie, et une autre de 27 verges à Samuel, au quatrième quart. Il présente un dossier de 8-0 comme partant en saison et il a évité de potentiels revirements en lançant de courtes passes à ses receveurs, qui les ont converties en longs gains.

McCaffrey a récolté 85 verges au sol et 34 sur réception, inscrivant un touché de quatre verges qui a donné les devants 17-3 aux 49ers au deuxième quart. Il a égalé le record d’équipe de Jerry Rice et il n’est qu’à trois matchs du record de la NFL.