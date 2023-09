(Toronto) Les Argonauts de Toronto ont accordé une prolongation de contrat à leur directeur général Mike « Pinball » Clemons, mercredi.

La Presse Canadienne

Clemons a été nommé le directeur général des Argonauts en octobre 2019. Depuis ce temps, les Argos ont remporté trois titres consécutifs de la section Est et une coupe Grey, en 2022.

Les Argonauts (11-1) dominent présentement la section Est et sont déjà assurés de terminer au premier rang. Clemons, qui est âgé de 58 ans, a successivement porté les chapeaux de joueur, entraîneur-chef et directeur général de la concession torontoise depuis 1989, et les Argos présentent un dossier de 7-0 au match de la Coupe Grey depuis qu’il s’est joint à eux.

Clemons a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2008, et son no 31 est l’un des quatre à avoir été retirés par la formation ontarienne.