C’est sans le demi à l’attaque William Stanback que les Alouettes de Montréal accueilleront les Argonauts de Toronto, vendredi, au stade Percival-Molson.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef des Alouettes (6-6), Jason Maas, a confirmé que Stanback devra s’absenter en raison d’une blessure au poignet droit subie la semaine dernière, face aux mêmes Argos (10-1).

« Il n’était pas prêt, c’est tout, a indiqué l’entraîneur. Il s’est fait frapper au poignet la semaine dernière et nous comptons sur un Walter Fletcher en santé dans le champ-arrière. À ce point-ci de la saison, ça ne vaut pas la peine de courir le risque d’aggraver cette blessure. »

Maas a toutefois voulu se faire rassurant en indiquant qu’aucune intervention chirurgicale ne sera nécessaire.

« Non, il devrait s’en tirer. Il s’agit simplement pour lui de retrouver toute sa mobilité », a-t-il simplement évoqué.

Stanback n’avait porté le ballon que deux fois pour cinq verges dans le revers sans appel de 39-10 subi samedi, à Toronto. Cette saison, Stanback a du mal à trouver son rythme, alors qu’il n’a amassé que 587 verges en 113 courses, pour une moyenne de 5,2. Il n’a marqué qu’un touché et seulement quatre de ces courses l’ont été pour 20 verges ou plus.

Le malheur des uns fait évidemment le bonheur des autres et c’est Walter Fletcher qui obtiendra un trop rare départ dans le champ-arrière des Oiseaux.

La formation montréalaise comptera aussi sur le retour au jeu du receveur Kaion Julien-Grant, remis de sa fracture à une main. Sur la ligne à l’attaque, les Alouettes ont inscrit le nom du bloqueur droit Landon Rice sur la liste des blessés pour six rencontres. C’est Jamar McGloster qui le remplacera.

En défense, les Alouettes retrouveront aussi des éléments importants, dont les noms ont finalement pu être retirés de la liste des blessés pour six matchs. Il s’agit du secondeur Avery Williams et du demi défensif Dionté Ruffin.

« Quand vous avez des joueurs identifiés comme partants avant le début de la saison, il y a une raison derrière cela, a souligné Maas. Maintenant, les gars qui les ont remplacés dans la formation ont bien fait et ont acquis une tonne d’expérience par le fait même. Mais quand ces partants reviennent au jeu, ça fait de nous une meilleure équipe, avec tout le bagage qu’ils apportent. »

Les protégés du coordonnateur Noel Thorpe compteront également sur l’insertion dans la formation du nouveau venu Darnell Sankey, utilisé comme secondeur central.

Incommodé par une grippe, le maraudeur Marc-Antoine Dequoy sera néanmoins à son poste.

Se distancer des Tiger-Cats

Plus que d’accorder aux Argos le bris d’égalité dans leur série annuelle, cette défaite de samedi dernier a aussi eu pour effet de laisser les Tiger-Cats d’Hamilton (5-7) se rapprocher à seulement deux points des Alouettes au classement dans l’Est.

Une défaite des Oiseaux vendredi jumelée à une victoire des Ti-Cats devant leurs partisans face aux Blue Bombers de Winnipeg (10-3) le lendemain créerait une congestion au deuxième rang.

« Comme j’ai dit toute la saison : je me fous de qui se trouve derrière et devant nous. On se concentre sur ce qu’on fait, a rappelé Maas. Présentement, c’est le seul match important pour nous. Ce qui se passe avec le classement, ce sont les gens à l’extérieur de notre vestiaire qui s’en soucient.

« Nous nous concentrons sur nos adversaires et sur une façon de gagner semaine après semaine. On se prépare au meilleur de nos capacités pour gagner chaque semaine, et j’estime que c’est ce que nous avons fait au cours des derniers jours. Il ne nous reste plus qu’à exécuter comme nous en sommes capables sur le terrain », a poursuivi le pilote des Alouettes.

« Chaque match en ce moment est important, et on veut tous les gagner. De se retrouver à 7-6 nous procurerait un petit coussin et nous permettrait de regarder plus vers l’avant que vers l’équipe qui se rapproche », a toutefois nuancé le secondeur Frédéric Chagnon.

Cette rencontre servira encore une fois de baromètre pour évaluer la tenue des Alouettes contre les équipes de tête de la LCF. Jusqu’ici cette saison, les Alouettes ont une fiche de 0-6 contre les Argos, les Blue Bombers et les Lions de la Colombie-Britannique. Six revers au pointage combiné de 207-101.

« On doit être constants : si on regarde ces matchs, nous avons perdu au niveau des revirements et des pénalités, a expliqué Thorpe. Peu importe qui vous affrontez, ces deux éléments font la plupart du temps la différence. Les bonnes équipes vous forcent à commettre des erreurs. Il faut aussi arrêter de permettre aux attaques adverses de garder le ballon en raison des pénalités.

« Mais il faut aussi enlever le ballon à l’adversaire ; ce n’est pas juste de mieux le protéger. Si on peut offrir plus d’occasions à notre attaque de marquer, alors nous serons en meilleure position », a-t-il ajouté.

Les Argos tenteront de s’assurer du premier rang à l’aide d’une victoire. Le coup d’envoi est prévu pour 19 h.