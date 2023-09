Robertson Daniel et Kurleigh Gittens rateront le match face aux Alouettes

(Toronto) Les Argonauts de Toronto tenteront de s’assurer du premier rang dans l’Est face aux Alouettes de Montréal, vendredi. Mais ils devront accomplir l’exploit sans les services des vétérans Robertson Daniel et Kurleigh Gittens fils.

La Presse Canadienne

Les deux joueurs ne se sont pas entraînés mercredi et ne joueront pas quand les Argos (10-1) rendront visite aux Alouettes (6-6) au stade Percival-Molson. Une victoire garantirait le premier rang aux Argos.

Daniel, qui vient à égalité au deuxième rang du circuit avec quatre interceptions et six revirements (il a aussi recouvré deux échappés), est ennuyé par une blessure à la cheville. Il compte aussi 55 plaqués, deux sacs et un échappé provoqué.

Gittens est touché à la hanche. Il a capté 35 passes pour 416 verges et un touché cette saison.