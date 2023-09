Les Chiefs et Patrick Mahomes se seraient entendus pour une restructuration de contrat

(Kansas City) Les Chiefs de Kansas City et le joueur par excellence en titre de la NFL, Patrick Mahomes, auraient restructuré leur entente de 10 ans et 450 millions US, qui ferait en sorte d’augmenter considérablement son salaire au cours des quatre prochaines saisons, selon ce qu’a appris l’Associated Press.