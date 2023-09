(Cleveland) Le demi offensif étoile Nick Chubb, des Browns de Cleveland, subira une opération au genou gauche à la suite de l’effroyable blessure qu’il a subie et qui a mis fin à sa saison, lundi soir, dans une défaite contre les Steelers de Pittsburgh.

Tom Withers Associated Press

Quatre fois élu au Pro Bowl en six saisons, Chubb s’est blessé lorsqu’il a été victime d’un plaqué bas de la part du maraudeur Minkah Fitzpatrick lors d’une course au sol, au deuxième quart. À l’impact, le genou a littéralement cédé.

En 2015, alors qu’il évoluait avec l’Université Georgia, Chubb avait subi une blessure qui avait nécessité une reconstruction du même genou.

L’entraîneur-chef Kevin Stefanski a confirmé mardi que la saison de Chubb est terminée. Stefanski n’a pas précisé la gravité de la blessure ni la date de l’opération à venir.

Stefanski s’est dit très déçu pour Chubb, un joueur qu’il considère comme très important pour toute l’organisation, mais il s’attend à le voir rebondir.

PHOTO MATT DURISKO, ASSOCIATED PRESS Nick Chubb

Chubb, qui est âgé de 27 ans, a quitté le terrain à bord d’une voiturette et a été transporté vers un hôpital de Pittsburgh à des fins préventives. Il a obtenu son congé et il est retrourné à Cleveland pour se soumettre à un examen d’imagerie par résonance magnétique.

Les Browns (1-1) doivent maintenant se regrouper et aller de l’avant sans l’un de leurs meilleurs joueurs. Tranquille et modeste, Chubb est possiblement le joueur le plus respecté chez les Browns. Son éthique de travail et son attitude sérieuse sont des exemples à suivre au sein de l’équipe.

Après la blessure à Chubb, le quart Deshaun Watson et l’attaque des Browns ont connu des difficultés pendant de longs segments du match, en route vers une défaite de 26-22. Il s’agissait du 20e revers consécutif des Browns en saison régulière à Pittsburgh.