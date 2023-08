Le quart des Alouettes de Montréal Cody Fajardo ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers sur le terrain près du Stade olympique, mardi, ce qui n’a pas trop inquiété l’entraîneur-chef, Jason Maas.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« Il ne s’agit que d’un jour de traitement, comme pour plusieurs de nos vétérans, a-t-il déclaré aux journalistes s’enquérant de l’état de santé de son quart-arrière. Je ne vais pas en dire plus que je ne le dois, mais si je pariais, je parierais qu’il sera à son poste vendredi. Je m’attends d’ailleurs à ce qu’il soit de l’entraînement (mercredi). »

Fajardo a été solidement plaqué dans la victoire de 27-14 des Alouettes aux dépens des Tiger-Cats de Hamilton, samedi. De retour au banc, il a reçu des traitements de la part d’une thérapeute du sport de l’équipe.

Difficile de dire si l’épaule ou l’omoplate gauche était touchée : la thérapeute s’est attardée aux deux zones. Une chose est certaine, le quart n’avait raté aucune séquence à l’attaque et il a conclu la rencontre avec 19 passes complétées en 25 tentatives pour des gains aériens de 318 verges, lançant une passe de touché contre deux interceptions.

Stanback sur les lignes de côté

Le demi à l’attaque William Stanback a quant à lui pris part aux premiers jeux simulés de l’entraînement, avant de poursuivre sa séance le long des lignes de côté, avec l’aide d’un préparateur physique du club.

« C’est la même chose pour lui, a dit Maas. C’était davantage une journée mentale pour nous (mardi). Oui, on voulait s’activer physiquement le plus possible, mais dans une semaine aussi courte, au cours de laquelle nous n’aurons qu’une seule vraie séance d’entraînement, si certains gars ne se sentent pas à 100 %, nous leur laissons le loisir de ne pas participer à cette première séance si c’est ce qu’ils désirent. »

Le joueur de ligne offensive Jamal McGloster a aussi bénéficié de cette journée de traitements.

Il a d’ailleurs été remplacé par Landon Rice au sein de la première unité mardi. Pourtant, le nom de Rice avait été inscrit sur la liste des blessés pour six rencontres la semaine dernière.

« Oui, il se sentait mieux, alors il a pris part à l’entraînement, a simplement laissé tomber Maas. Ce sont les médecins qui gèrent cela : s’ils nous disent qu’un joueur peut s’entraîner, alors il s’entraîne. »

Maas n’a pas encore statué au sujet de qui sera le partant entre McGloster, un Américain, et Rice, un Canadien.

« Nous avons de la flexibilité à d’autres positions pour nous assurer d’avoir le bon ratio de Canadiens parmi nos joueurs partants », a expliqué l’entraîneur.

Match comme les autres… ou presque

Les Alouettes (4-3) accueilleront vendredi les Roughriders de la Saskatchewan (4-4), ancien club de Fajardo et Maas.

Maas a été congédié de son poste de coordonnateur à l’attaque des Riders à la fin de la dernière campagne, tandis que le contrat de Fajardo n’a pas été renouvelé par le club des Prairies. Malgré tout, l’entraîneur assure qu’il n’a pas encerclé cette rencontre quand il a reçu le calendrier des Alouettes l’hiver dernier.

« Quand vous affrontez un ancien employeur ou d’anciens coéquipiers, je vous mentirais si je vous disais qu’il n’y a pas une certaine émotion pour ce match. Mais je suis excité pour chacune de nos rencontres ; ce n’est pas plus fort parce que ce sont les Roughriders.

« Ce qui est arrivé est arrivé. J’ai tourné la page. Ils ont tourné la page. Nous sommes en plein cœur de notre saison ; j’adore les joueurs que je dirige et les entraîneurs avec qui je travaille. Je suis excité d’affronter notre prochain adversaire et le hasard veut que ce soit les Riders cette semaine. »

Les Alouettes tenteront vendredi de porter leur série de victoires à trois. Les Riders voudront quant à eux signer une deuxième victoire avec le quart Mason Fine à la tête de leur attaque en remplacement de Trevor Harris, qui a subi une sévère blessure au genou à la mi-juillet.