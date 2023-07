(Orlando) Le Pro Bowl est de retour à Orlando.

Associated Press

La NFL a annoncé mardi que le Pro Bowl, dont la formule a été revampée, se déroulera au stade Camping World le 4 février. Il avait été présenté dans cette ville située au cœur de la Floride pendant quatre saisons consécutives, de 2017 à 2020.

Les festivités entourant le duel entre les étoiles de l’Association américaine et de l’Association nationale, qui s’étaleront sur une semaine, comprendront un concours d’habiletés et culmineront avec une partie de flag-football. Peyton Manning et son frère, Eli, seront de nouveau les entraîneurs de chacune des équipes.

Le Pro Bowl s’est déroulé à Las Vegas pour la première fois l’an dernier. La classique annuelle a attiré 6,4 millions de téléspectateurs et plus de 58 000 spectateurs au stade Allegiant, soit une hausse de 16 % par rapport à l’édition précédente.