(Hamilton) Les Tiger-Cats de Hamilton ont placé le nom du quart Matt Shiltz sur la liste des blessés d’une durée de six matchs et ils ont consenti un contrat au quart Antonio Pipkin, mardi.

La Presse Canadienne

Shiltz, un ancien des Alouettes de Montréal, s’est blessé lors de la victoire de 37-29 des Tiger-Cats contre les Elks à Edmonton, jeudi soir.

Âgé de 27 ans, Pipkin a disputé 27 matchs dans la Ligue canadienne de football en cinq saisons, avec les Alouettes, les Argonauts de Toronto et les Lions de la Colombie-Britannique.

Pipkin a complété 141 de ses 260 passes pour des gains aériens de 1846 verges et il a porté 128 fois le ballon pour des gains de 586 verges. Il a lancé six passes de touché et il en a ajouté 21 au sol.

Mesurant six pieds un pouce et pesant 225 livres, l’Américain a participé à quatre matchs la saison dernière, avec les Lions. Il a obtenu 393 verges aériennes et deux passes de touché ainsi que 137 verges au sol et sept majeurs.