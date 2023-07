Les Argonauts de Toronto s’amènent au stade Percival-Molson avec une fiche immaculée de 3-0 et déjà, alors qu’on en est seulement à la mi-juillet, ce match s’annonce comme crucial pour le classement dans l’Est et les Alouettes de Montréal.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Après une entrée en matière relativement aisée contre le Rouge et Noir d’Ottawa et les Tiger-Cats d’Hamilton, les Alouettes savaient que cette série de trois matchs conte les Blue Bombers de Winnipeg, les Lions de la Colombie-Britannique et maintenant les Argos allait s’avérer un réel défi.

« La bonne nouvelle quand vous devez affronter une semaine courte, c’est que vous pouvez rapidement tourner la page sur une mauvaise performance », a dit le quart Cody Fajardo au sujet de la défaite de 35-19 subie aux mains des Lions, au cours de laquelle il a été rejoint sept fois derrière sa ligne de mêlée.

« Cette opportunité (de se frotter à de grosses équipes) nous motive. Pour ma part, je sens que j’aurais pu en faire plus. Il est clair que nous ne sommes pas dans la position que nous souhaiterions, mais on s’apprête à terminer une séquence contre peut-être les trois meilleures équipes de la ligue », a rappelé Fajardo.

« Comme jeune équipe, c’est très bien d’avoir vécu cela en début de saison, car ça nous permet d’apprendre énormément », a-t-il ajouté.

Encore une fois, les Alouettes devront tenter de resserrer leur protection contre la passe, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire jusqu’ici en quatre matchs, ayant concédé 22 sacs – de loin le plus haut total dans le circuit Ambrosie. Bonne nouvelle pour les Oiseaux : avec 11 en trois rencontres, les Argos sont en milieu de peloton à ce chapitre.

L’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas a expliqué mercredi que les améliorations étaient perceptibles sur les bandes vidéo. Il n’a d’ailleurs pas apporté de changement à sa ligne à l’attaque, qui sera toujours composée – de gauche à droite – de Nick Callendar, Pier-Olivier Lestage, Justin Lawrence, Kristian Matte et Landon Rice.

Malgré cette « générosité », Fajardo a su tirer son épingle du jeu jusqu’ici. Il a complété 75 de ses 112 passes (67,0 %) pour 1120 verges de gains, le quatrième plus haut total de la ligue. Il a lancé deux passes de touché contre une interception, en plus de lui-même inscrire trois touchés au sol. Son coefficient d’efficacité à 101,8 est d’ailleurs le deuxième plus élevé dans la LCF. Fajardo et ses receveurs ont par ailleurs réussi 12 jeux de 30 verges ou plus et mènent la ligue à ce chapitre.

Par ailleurs, la défense de Noel Thorpe devra se méfier du jeu au sol des Argos, qui a la meilleure moyenne par match à 136,7 verges. A. J. Ouellette mène d’ailleurs la LCF avec quatre touchés.

Celle contre le jeu aérien recevra quant à elle du renfort, alors que le demi défensif Ciante Evans, auteur de trois interceptions dans les deux premiers duels de la saison, sera de retour dans la formation montréalaise après avoir raté les deux défaites des siens.

Reste à voir si le match à Vancouver constitue une anomalie pour la défense des Alouettes, qui n’avait pas accordé plus de 17 points avant cette rencontre. Sa moyenne de 19,3 points alloués par match est tout de même excellente et lui confère le troisième rang du circuit à ce chapitre.

Le coup d’envoi de cette rencontre entre les deux premières équipes de l’Est est prévu pour 19 h 30, vendredi.