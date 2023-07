Le Rouge et Noir d’Ottawa a sondé McLeod Bethel-Thompson au sujet d’un éventuel retour dans la LCF.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Une source au sein du circuit Ambrosie a confirmé à La Presse Canadienne que la formation ottavienne a contacté l’ex-porte-couleurs des Argonauts de Toronto après que son quart-arrière Jeremiah Masoli, eut subi une rupture du tendon d’Achille gauche dans la défaite de 21-13 face aux Tiger-Cats d’Hamilton (1-3), samedi.

La blessure nécessitera une intervention chirurgicale et obligera Masoli à rater le reste de la saison.

Cette source au sein de la LCF a requis l’anonymat. Le directeur général du Rouge et Noir, Shawn Burke, rencontrera les médias mardi.

Il s’agissait de son premier match en un an, jour pour jour après avoir subi une blessure à la jambe droite qui lui a fait rater les 17 derniers matchs du Rouge et Noir. L’équipe a compilé une fiche de 5-12 en son absence.

Dustin Crum a remplacé Masoli samedi, complétant 14 de ses 21 passes pour 149 verges, mais il a subi deux interceptions. Il a aussi couru pour 91 verges et un touché en six courses. Le Rouge et Noir (1-3) a également fait appel à Nick Arbuckle et Tyrie Adams cette saison.

Adams était à la tête de l’attaque pour la seule victoire du club en 2023, 26-7 contre les Elks d’Edmonton le 30 juin, match au cours duquel il a subi une blessure au genou mettant aussi fin à sa saison.

Le Rouge et Noir disputera son prochain match samedi, à la Place TD, quand il accueillera les Blue Bombers de Winnipeg (4-1). Crum devrait amorcer cette rencontre derrière le centre.

Âgé de 35 ans, Bethel-Thompson a disputé cinq saisons avec les Argos, de 2017 à 2022, remportant la coupe Grey à sa première – comme substitut à Ricky Ray – et dernière année avec le club. Il a mené la LCF avec 4731 verges de gains par la passe en 2022, avec 23 touchés contre 15 interceptions.

LA PRESSE BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE McLeod Bethel-Thompson

Bethel-Thompson a mené les Argos à un deuxième titre d’affilée dans l’Est, En finale contre les Bombers, il a complété 15 de ses 28 passes 203 verges avant de subir une dislocation du pouce droit au quatrième quart.

Chad Kelly a complété la rencontre, réussissant quatre de ses six passes pour 43 verges, mais surtout une cruciale course de 20 verges sur un 2e et 15 pour paver la voie à un touché sur une course de cinq verges d’A. J. Ouellette, qui a procuré une victoire de 24-23 aux Argonauts.

Bethel-Thompson a ensuite signé un contrat avec les Breakers de La Nouvelle-Orléans de l’USFL, disant souhaiter jouer plus près de sa famille.

Un retour au Canada devrait « correspondre aux besoins » de Bethel-Thompson et sa famille, selon cette source consultée par La Presse Canadienne, qui a ajouté que le Rouge et Noir n’avait pas été la seule équipe de la LCF à le contacter, sans préciser quelles autres équipes l’avaient fait.

Toujours selon cette source, il y aurait aussi encore « beaucoup » d’intérêt de la part d’équipes de la NFL envers le quart. Les clubs de la NFL seront en mesure d’habiller un troisième quart lors des matchs cette saison, sans que celui-ci n’utilise une place au sein de la formation active.

Ce changement aux règles signifie également que la plupart des équipes évalueront au moins quatre quarts pendant le camp d’entraînement. L’expérience professionnelle de Bethel-Thompson pourrait évidemment jouer en sa faveur.

Une chose est certaine : Bethel-Thompson a le temps d’étudier toutes les offres qui lui sont faites. Sa valeur au sein de la LCF ne pourrait d’ailleurs aller qu’en augmentant au fur et à mesure que les semaines passent, surtout si l’une des équipes qui ont de fortes prétentions devait perdre les services de son quart partant.

Bethel-Thompson a disputé 74 matchs dans la LCF, complétant 66,8 % de ses passes (1125 en 1683) pour 13 261 verges et 70 touchés contre 49 interceptions. Il a aussi porté le ballon 93 fois pour 513 verges et deux touchés.