(Montréal) Le receveur des Alouettes de Montréal Austin Mack n’était pas familier avec la LCF il y a quelques mois à peine.

Daniel Rainbird La Presse Canadienne

« Je regardais une vidéo de faits saillants des Alouettes, et je vois des gars courir vers la ligne de mêlée, puis se déplacer de côté sur la ligne, et je me dis juste : “qu’est-ce qui se passe ? C’est fou” », a dit Mack à propos des règlements du football canadien, se remémorant le moment au mois d’avril où il a su pour la première fois que les Alouettes s’intéressaient à lui.

Le joueur originaire de Fort Wayne, en Indiana, mène malgré tout la ligue après la sixième semaine d’activités au chapitre des verges de gains par la passe.

Après avoir signé une entente peu avant le début du camp d’entraînement, Mack est arrivé avec un parcours intéressant après avoir évolué pour l’Université Ohio State et avoir vécu l’expérience de la NFL. Il devait malgré tout prouver sa valeur aux yeux des entraîneurs.

La recrue de 25 ans a montré du potentiel avec sa capacité à apprendre rapidement au camp et en réalisant régulièrement de gros jeux lors des séances d’entraînement à l’approche de la saison.

Quand celle-ci a débuté, il n’a eu besoin que d’une minute pour démontrer le genre d’impact qu’il peut avoir dans la LCF – il a complété un jeu aérien de 61 verges dès la deuxième remise du centre.

« On s’est dit : “et voilà, ce gars pourrait bien le faire” – et il a été constant depuis ce temps », a dit l’entraîneur des receveurs, Mike Lionello.

Avec 30 passes captées pour 458 verges de gains et deux touchés, Mack comble un gros besoin des Alouettes au poste de receveur éloigné. Les Alouettes (2-3-0) ont perdu Eugene Lewis – le joueur par excellence de la section Est l’année dernière – sur le marché des joueurs autonomes pendant la saison morte, tandis que les noms de Greg Ellingson, Tyson Philpot et Reggie White fils étaient inscrits sur la liste des blessés pour amorcer la campagne.

Deuxième vie

En profitant de cette ouverture, Mack a saisi cette seconde chance au nord de la frontière après que les blessures eurent interrompu sa carrière dans la NFL.

Après quatre ans dans l’uniforme des Buckeyes d’Ohio State, il a effectué des débuts prometteurs avec les Giants de New York en 2020. Il a capté quatre passes pour 72 verges lors d’un match, dont un relais de 50 verges lancé par le quart-arrière Daniel Jones. Les Giants l’ont toutefois libéré au cours de la saison morte, après qu’il eut subi une blessure à une cuisse.

Depuis, il a tenté un retour dans la NFL en passant par les équipes d’entraînement des Titans du Tennessee et des 49ers de San Francisco. Mais chaque fois, il a été libéré en raison d’autres blessures.

« C’est probablement… les deux années les plus difficiles de ma vie, a concédé Mack. Il s’agit de votre gagne-pain, de quelque chose que vous avez fait toute votre vie. Quand vous n’êtes même pas capable d’être sur le terrain, c’est difficile mentalement. »

Mack a même envisagé la retraite, prêt à utiliser son diplôme en finances pour amorcer une nouvelle carrière à l’extérieur du football. Il voulait également se concentrer sur sa famille, qui a d’ailleurs accueilli un nouveau membre au mois de mars.

Sa femme, Joye, l’a toutefois encouragé à essayer une dernière fois le football. Maintenant, après des années à essayer de comprendre son corps, Mack croit qu’il est au sommet de sa forme et qu’il joue peut-être le meilleur football de sa vie. Et c’est tant mieux pour les Alouettes.