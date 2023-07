PHOTO GARY MCCULLOUGH, ASSOCIATED PRESS

(Jacksonville) L’ailier rapproché Evan Engram et les Jaguars de Jacksonville se sont entendus sur un contrat de trois saisons et 41,25 millions US, dont 24 millions en argent garanti, selon une personne au courant des négociations.

Mark Long Associated Press

La personne a parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque l’entente n’avait pas encore été annoncée au public. L’agent d’Engram, Mike McCartney, a annoncé via Twitter qu’un accord était conclu.

Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente avant la date limite de lundi pour qu’un joueur ayant reçu le titre de joueur de franchise puisse signer un contrat à long terme.

Engram était assuré d’un contrat d’une saison et 11,345 millions grâce au statut de joueur de franchise. Il avait toutefois affirmé qu’il souhaitait signer un contrat à long terme.

Son nouveau salaire moyen annuel sera de 13,75 millions, ce qui le classe au sixième rang parmi les ailiers rapprochés à travers la NFL.

Choix de premier tour des Giants de New York en 2017, Engram a capté 73 passes pour des gains de 766 verges et quatre touchés la saison dernière.

Il a développé une belle cohésion avec le quart Trevor Lawrence.