Contrat de 4 ans et 96 millions au plaqueur étoile Quinnen Williams

Le plaqueur étoile Quinnen Williams et les Jets de New York ont paraphé une prolongation de contrat de quatre saisons d’une valeur de 96 millions US, a annoncé une personne au fait de l’entente.

Dennis Waszak fils Associated Press

Williams deviendra donc le deuxième plaqueur le mieux payé de la NFL, après Aaron Donald, des Rams de Los Angeles, qui empoche 31,7 millions par saison.

En vertu de l’entente, Williams est assuré de percevoir au minimum 66 millions, selon la personne qui a discuté avec l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque l’équipe n’a toujours pas confirmé le pacte. Cette garantie salariale est la plus importante de l’histoire des Jets, surpassant celle de 51 millions accordée au secondeur C. J. Mosley alors qu’il était joueur autonome en 2019.

Williams percevra en moyenne 24 millions par saison avec les Jets. Ses collègues des Titans du Tennessee Jeffery Simmons (23,5 millions), des Commanders de Washington Daron Payne (22,5 millions) et des Giants de New York Dexter Lawrence (22,5 millions) ont tous reçu de nouveaux contrats pendant la saison estivale, mais aucun n’a surpassé celui de Williams.

Williams n’a pas pris part aux entraînements volontaires des Jets, puisqu’il attendait que son agent et les Jets trouvent un terrain d’entente.