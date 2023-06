(Toronto) Jamal Peters est de retour dans la Ville Reine.

La Presse Canadienne

Les Argonauts de Toronto ont annoncé lundi qu’ils avaient offert un contrat à Peters, qui a été nommé au sein de l’équipe d’étoile de la LCF en 2022. L’équipe n’a pas divulgué les termes du contrat.

Il rejoint les champions de la Coupe Grey après avoir été libéré par les Falcons d’Atlanta la semaine dernière. Il avait signé un contrat avec le club de la NFL en janvier.

Âgé de 26 ans, Peters a été l’un des meilleurs joueurs défensifs en couverture de passe la saison dernière. Il a mené le circuit Ambrosie avec six interceptions, en plus de réussir 57 plaqués et un sac en 15 rencontres.

Le footballeur de six pieds deux, 220 livres a aussi mené la ligue avec 137 verges en retours d’interception, dont un pour un touché.

Peters en sera à sa troisième saison dans la LCF. Il s’est joint aux Argos en 2021 et réussi 32 plaqués et une interception à sa première saison.