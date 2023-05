(Orchard Park) Les Bills de Buffalo ont consenti un contrat d’une saison au demi-offensif Latavius Murray, lundi, ajoutant de la profondeur à leur champ-arrière.

John Wawrow Associated Press

Murray, qui est âgé de 33 ans, compte neuf saisons d’expérience dans la NFL et il a récolté 760 verges de gains au sol et six touchés la saison dernière avec les Broncos de Denver et les Saints de La Nouvelle-Orléans. Il est le meneur parmi les joueurs actifs avec huit saisons consécutives au cours desquelles il a inscrit au moins quatre touchés par la course.

L’arrivée de Murray ajoutera une dimension plus physique au jeu au sol des Bills. Le groupe de porteurs de ballon incluait déjà James Cook, Nyheim Hines et Damien Harris. Devin Singletary a quitté l’équipe en mars par le biais du marché des joueurs autonomes.

Murray en sera à sa sixième équipe dans la NFL. Il a amassé des gains de 6252 verges au sol au cours de sa carrière et a inscrit 55 majeurs par la course. Il a également capté 222 passes pour des gains de 1501 verges et deux touchés.