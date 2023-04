PHOTO GARY MCCULLOUGH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Ravens de Baltimore ont une entente de principe pour un contrat d’une durée de cinq ans avec le quart-arrière Lamar Jackson.

Noah Trister Associated Press

Selon le journaliste du NFL Network Ian Rapoport, l’entente d’une valeur totale de 260 millions, avec 185 millions en argent garanti, en fera le joueur le mieux payé de la NFL.

Le club du Maryland s’assurerait ainsi des services de son quart étoile à moyen terme après une saga contractuelle qui a dominé tout l’entre-saison.

Les Ravens ont annoncé l’entente quelques heures seulement avant le premier tour du repêchage de la NFL, assurant de jeter ombrage a quiconque sera choisi au premier rang.

Jackson a été le joueur par excellence de la ligue en 2019. Après avoir écoulé son contrat de recrue, son avenir était incertain. Les Ravens lui ont apposé l’étiquette de joueur franchise le mois dernier, tout en se montrant confiants qu’ils pourraient en venir à une entente à long terme avec lui, même après qu’il eut publiquement demandé une transaction.

Les Ravens n’ont pas divulgué les termes du contrat, mais leur commentaire sur Twitter incluait une vidéo dans laquelle Jackson a pris la parole.

« Au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de stress et beaucoup de questionnements également, a dit Jackson. Mais pour les cinq prochaines années, c’est réglé. […] J’ai bien hâte d’animer le M & T (Bank Stadium) pour les cinq prochaines années. »

Cette entente met un terme à l’une des plus grosses histoires de l’entre-saison, juste au moment où l’un des plus gros évènements de la ligue allait se mettre en branle. Les Ravens auront donc Jackson dans la formation pour le premier match de la saison, sans que son absence possible du camp n’alimente les conversations.

L’équipe a déjà amélioré son groupe de receveurs en ajoutant Odell Beckahm fils. Les Ravens comptent aussi sur un nouveau coordonnateur à l’attaque en Todd Monken.

L’entente de Jackson survient également peu de temps après que les Eagles de Philadelphie eurent consenti 255 millions US sur cinq ans au quart Jalen Hurts.

Repêché en 2018, Jackson est déjà l’un des six quarts-arrières de l’histoire de la NFL avec 10 000 verges par la passe et 4000 verges au sol. Il a cependant été blessé à la fin des deux dernières saisons. À 26 ans, ses meilleures années pourraient bien être devant lui et les cinq prochaines, au moins, seront dans un uniforme des Ravens.