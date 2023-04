Eagles de Philadelphie

Jalen Hurts accepte un contrat de cinq ans et 255 millions

(Philadelphie) Le quart étoile Jalen Hurts a ratifié l’une des ententes les plus lucratives de l’histoire de la NFL, lundi, après avoir conclu une prolongation de contrat de cinq saisons et 255 millions $ US, dont 179,3 millions sont garantis, avec les Eagles de Philadelphie.