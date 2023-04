Le botteur Joseph Zema a accepté une prolongation de contrat des Alouettes de Montréal jusqu’à la conclusion de la saison 2024, a annoncé l’équipe par voie de communiqué mardi.

La Presse Canadienne

Zema, un joueur de six pieds et 215 livres, a terminé au quatrième rang dans la LCF en 2022 avec une moyenne de 47,3 verges par botté de dégagement, en plus de rebrousser les adversaires à l’intérieur de leur ligne de 10 verges à 10 reprises – soit le troisième plus haut total du circuit.

L’Australien âgé de 28 ans a également pointé au troisième rang avec une moyenne de 38,1 verges nettes (verges de bottés de dégagement moins les verges de retour de l’adversaire). Les Alouettes avaient sélectionné Zema au premier tour, sixième au total, lors du repêchage international de la LCF en 2021. Il entamera dans quelques semaines sa troisième saison avec les Oiseaux.

Par ailleurs, les Alouettes ont annoncé avoir libéré le demi défensif américain Kenneth Durden.