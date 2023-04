Le CF Montréal célèbre le premier but du match, marqué par Sean Rea.

La route pour retrouver le succès sera longue et sinueuse pour le CF Montréal. Il a toutefois réussi à faire un premier pas, aussi petit soit-il, dans cette direction mardi soir en Championnat canadien.

Les hommes d’Hernán Losada ont enfin marqué et ont pris la mesure du Vaughan Azzurri 2-0, au stade Saputo, pour accéder aux quarts de finale du tournoi pancanadien. Ils se rendront dans la Ville Reine mi-mai pour se mesurer au Toronto FC.

Simplement supérieur à leur rival semi-professionnel, l’Impact a été en contrôle du match pratiquement d’un bout à l’autre. Peut-être pas totalement, car il a connu quelques instants de faiblesses dont les visiteurs n’ont pas été en mesure de profiter.

Devant une foule clairsemée, les Montréalais ont fait vibrer les cordages à deux reprises en première mi-temps et ont continué d’attaque au retour des vestiaires.

Mais c’est une performance sur laquelle le Bleu-blanc-noir pourra se baser. Il a contrôlé le tempo et a créé des chances. Les deux milieux offensifs montréalais Sean Rea et Bryce Duke se sont montrés incisifs dans le tiers adverse. Le premier a même marqué son premier but dans l’uniforme du CFM.

À leurs trois derniers matchs en MLS, le onze montréalais a perdu par un cumulatif de 10-0. Sans être une victoire acquise contre un rival du circuit Garber, elle permet de retrouver un brin de confiance avant la visite des Red Bulls de New York samedi.