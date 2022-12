Teair Tart (93) des Titans du Tennesse et Dak Prescott (4) des Cowboys de Dallas

(Nashville) Dak Prescott a lancé deux passes de touché à Dalton Schultz et les Cowboys de Dallas ont battu les Titans du Tennessee 27-13, jeudi soir.

Teresa M. Walker Associated Press

Les Cowboys (12-4) ont atteint le plateau des 12 victoires lors de deux saisons consécutives pour une première fois depuis 1994 et 1995, lorsque l’équipe a obtenu ses deux derniers titres du Super Bowl.

Les Cowboys, qui ont gagné pour une sixième fois à leurs sept derniers matchs, doivent tout de même terminer la saison avec une victoire à Washington et ils doivent espérer voir les Eagles de Philadelphie (13-2) s’incliner lors de leurs deux dernières sorties pour terminer au premier rang de la section Est de l’Association Nationale.

Ezekiel Elliott a inscrit un touché au sol d’une verge et il s’agissait d’un neuvième match consécutif pour lui avec au moins un majeur par la course. Il est devenu le cinquième joueur depuis 2000 à connaître une telle séquence, après Shaun Alexander (2005), Priest Holmes (2002), Jonathan Taylor (2021) et LaDainian Tomlinson (2004-2005).

Les Titans (7-9) ont encaissé un sixième revers de suite quelques heures après avoir placé le quart Ryan Tannehill sur la liste des blessés. Ils ont 22 joueurs sur la liste des blessés et ils mènent la NFL en ayant utilisé au moins 83 joueurs différents cette saison.

Le match n’avait pas d’importance au classement pour les Titans, alors qu’ils vont se mesurer aux Jaguars de Jacksonville la semaine prochaine, avec le titre de la section Sud de l’Association Américaine en jeu.

La troupe du Tennessee a reposé sept partants, dont le porteur de ballon Derrick Henry, qui occupe le deuxième rang de la NFL pour les verges au sol.

Le quart Joshua Dobbs, qui s’est entendu avec les Titans le 21 décembre alors qu’il était sur l’équipe d’entraînement des Lions de Detroit, a obtenu le premier départ de sa carrière.

Dobbs avait amassé plus de verges aériennes à la mi-temps que le quart recrue des Titans Malik Willis ne l’avait fait lors de l’un de ses trois départs. Dobbs a lancé sa première passe de touché dans la NFL, à Robert Woods, et il a récolté 232 verges aériennes.

Les Cowboys ont inscrit les 10 derniers points de la rencontre. Prescott a couronné une séquence offensive de 75 verges en lançant sa deuxième passe de touché du match à Schultz, donnant les devants 24-13 aux siens tôt au quatrième quart. Brett Maher a ajouté son deuxième placement pour confirmer le pointage.