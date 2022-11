(Arlington) Dak Prescott a lancé deux passes de touché à l’ailier rapproché Dalton Schultz, Ezekiel Elliott a inscrit un majeur avec une course et les Cowboys de Dallas ont pris la mesure des Giants de New York 28-20, jeudi lors d’un match de l’Action de grâce.

Schuyler Dixon Associated Press

La recrue Peyton Hendershot a obtenu un touché après une course de deux verges pour les Cowboys. Il a ensuite dirigé les autres ailiers rapprochés dans une marmite avant de célébrer en imitant le jeu de la taupe. Ce touché donnait une priorité de 28-13 aux Cowboys.

« Le jeu de la taupe, c’était excellent, a lancé Prescott. Les gars m’en ont parlé au début de la semaine. Ils avaient peur d’avoir une amende ou une pénalité. Nous leur avons dit : “Assurez-vous d’avoir deux touchés d’avance. Nous avons quelques gars qui peuvent aider pour l’amende. Alors, allez-y.” »

La victoire a mis fin à une séquence de trois défaites lors du jour férié pour les Cowboys (8-3), qui ont devancé les Giants au sommet de la section Est de la Nationale. Ils ont aussi balayé la série.

Les passes de touché de Prescott à Schultz se sont déroulées à environ cinq minutes d’intervalle au troisième quart, transformant un déficit de 13-7 en une avance de 21-13. La première était une remise de 15 verges lors d’un troisième essai et la zone des buts.

Le quart des Cowboys a signé 10 victoires consécutives contre les Giants depuis qu’il a perdu deux fois contre eux lors de sa saison recrue en 2016.

Saquon Barkley a été limité à 39 verges par la course et à un touché d’une verge. La ligne offensive des Giants (7-4) devait faire sans trois joueurs partants et a subi une troisième défaite à ses quatre derniers matchs.

Les Cowboys ont réussi trois sacs aux dépens de Daniel Jones tout en le limitant à 14 verges au sol. Il avait sept premiers jeux lors de la première confrontation entre les deux clubs, une victoire de 23-16 des Cowboys.

La passe de touché de Jones à Richie James dans les dernières secondes est survenue trop tard pour que les Giants complètent la remontée.

CeeDee Lamb a capté six passes pour des gains de 106 verges et a mis la table à trois touchés des Cowboys, en commençant par un attrapé de 25 verges avant la course de six verges d’Elliott.