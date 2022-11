PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ASSOCIATED PRESS

(México) Jimmy Garoppolo a lancé quatre passes de touché, dont deux à Brandon Aiyuk et George Kittle, et les 49ers de San Francisco ont remporté leur troisième match consécutif en prenant la mesure des Cardinals de l’Arizona 38-10, lundi soir à Mexico.

Associated Press

Il s’agissait du cinquième match de saison régulière de la NFL disputé à Mexico et le premier depuis 2019. Théoriquement, c’était un match à domicile des Cardinals, mais la foule de 78 427 partisans festifs et bruyants de l’Estadio Azteca a fortement favorisé les 49ers. Ils ont été particulièrement assourdissants lorsque Kittle et Deebo Samuel ont chacun marqué sur des majeurs de 39 verges.

Les 49ers (6-4) ont remporté cinq de leurs sept dernières rencontres et sont à égalité avec les Seahawks de Seattle en tête de la section Ouest de la Nationale. Garoppolo a connu une autre performance efficace, complétant 20 de ses 29 passes pour des gains de 228 verges.

Les Cardinals (4-7) ont joué leur deuxième match consécutif sans Kyler Murray, leur quart partant, qui souffre d’une blessure aux ischiojambiers.

Le remplaçant Colt McCoy avait une fiche de 3-1 lors de ses départs au cours des deux dernières saisons, dont une victoire contre les Rams de Los Angeles la semaine dernière, mais il n’a pas pu recréer la même magie au Mexique.

McCoy a trouvé preneur sur 24 passes de ses 34 passes pour des gains de 218 verges, mais une de ses passes a été interceptée. Les 49ers l’ont frappé durement à plusieurs reprises, lui infligeant trois sacs.