L’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin

Le début de la grande danse pour le Rouge et Or

C’est finalement le début de la vraie saison dans le football universitaire québécois. Les compteurs ont été remis à zéro et le classement de la saison régulière ne veut plus rien dire à l’exception de l’avantage du terrain. Si l’on tient compte des statistiques de la dernière campagne, le duel de samedi entre les Stingers de Concordia et le Rouge et Or de l’Université Laval paraît bien inégal.

JEAN CARRIER Le Soleil

Le dernier match du calendrier régulier a cependant ravivé les espoirs de la formation montréalaise qui croit être en mesure de créer la surprise après avoir prouvé qu’elle pouvait compétitionner pendant quatre quarts avec son adversaire. De son côté, la formation lavalloise voit plutôt dans la dernière rencontre un ralentissement relié à un manque d’intensité qui sera bien vite oublié dans le confort du Stade Telus.