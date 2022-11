Pour une troisième année consécutive, le receveur de passes Eugene Lewis a été nommé au sein de l’équipe d’étoiles de la section Est de la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Lewis est l’un des quatre joueurs des Alouettes à avoir mérité pareil honneur, soit deux de plus que ce que la LCF avait annoncé plus tôt en journée. Tout ça, à la suite d’une méprise dont la LCF a assumé l’entière responsabilité.

Dans un communiqué de presse transmis en soirée, les dirigeants de la ligue ont expliqué qu’une analyse subséquente des résultats annoncés plus tôt en journée a révélé qu’il y avait eu une erreur de calcul des votes et de leur répartition en fonction de leur poids dans le résultat final.

Les résultats diffusés plus tôt sont donc erronés, a annoncé la ligue, tout en offrant « ses plus sincères excuses à tous ceux qui ont participé à ce projet, particulièrement aux joueurs qui ont été incorrectement identifiés comme des étoiles et ceux qui auraient dû l’être ».

La ligue a aussi présenté ses excuses à l’Association des joueurs de la LCF et a ajouté que la responsabilité de cette erreur revenait exclusivement à la ligue.

Selon la première liste de lauréats, le demi défensif Najee Murray avait été le seul autre porte-couleurs des Alouettes nommé au sein de l’équipe d’étoiles.

À la suite du nouveau calcul, Murray perd sa nomination, lui qui aurait ainsi mérité une première sélection en carrière. Toutefois, trois joueurs des Alouettes se joignent à Lewis, selon une nouvelle compilation dévoilée quelques minutes plus tard dans un autre communiqué.

Il s’agit du bloqueur Landon Rice, le demi défensif Wesley Sutton, et de Chandler Worthy, un membre des unités spéciales.

Âgé de 29 ans, Lewis s’est avéré la cible de prédilection chez les Alouettes en 2022. Il a capté 91 passes pour des gains de 1303 verges, bon pour le troisième rang dans la LCF. Lewis a également saisi dix passes qui ont résulté en touchés.

Il a démontré la même constance tout au long de la saison, récoltant plus de 100 verges dans cinq rencontres et maintenant une moyenne de 14,3 verges par attrapé.