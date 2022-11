(Pittsburgh) Le receveur canadien Chase Claypool prend le chemin des Bears de Chicago, selon ce que l’Associated Press a appris, bien que la transaction n’ait pas encore été officiellement annoncée.

Will Graves Associated Press

En retour, les Steelers de Pittsburgh obtiennent un choix de deuxième tour au repêchage de 2023.

La transaction procure au quart des Bears Justin Fields une cible de choix sur les tracés longs et vise à aider l’attaque aérienne déficiente du club, dernière de la NFL avec une moyenne de 126,9 verges de gains par rencontre.

Clayppol, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a capté 32 passes pour 301 verges et un touché cette saison. Il a aussi lancé la première passe de touché de sa carrière sur un jeu truqué dans une défaite contre les Eagles de Philadelphie.

Le footballeur de six pieds quatre est devenu disponible à la suite de l’émergence de la recrue George Pickens, qui s’est rapidement établi comme receveur no 2 des Steelers, poussant Claypool au no 3.

Claypool a été une révélation en 2020 après avoir été sélectionné au deuxième tour, marquant 10 touchés, dont huit par la passe, à ses 10 premiers matchs. Les Steelers avaient alors remporté leurs 11 premières rencontres, en route vers le titre de la section Nord de l’Américaine.

Il a toutefois eu du mal à conserver le même rythme : Claypool n’a inscrit que quatre touchés à ses 29 dernières parties.