Eugene Lewis, Tyson Philpot et Chandler Worthy finalistes

(Toronto) Les Alouettes de Montréal compteront trois finalistes aux honneurs individuels de la Ligue canadienne de football en Eugene Lewis, Tyson Philpot et Chandler Worhty.

La Presse Canadienne

Lewis est finaliste au très prestigieux prix de joueur par excellence, contre le quart-arrière des Blue Bombers de Winnipeg Zach Collaros.

Le receveur de 29 ans s’est avéré la cible de prédilection chez les Alouettes en 2022, captant 91 passes pour des gains de 1303 verges, bon pour le troisième rang dans la LCF. L’ancien des Sooners de l’Université Oklahoma a également capté dix passes de touché. Lewis a établi des marques personnelles pour les réceptions, les verges de gains et les touchés en 2022.

Collaros a mené la Ligue avec 37 passes de touché – une douzaine de plus que celui qui a pris le deuxième rang du circuit –, alors que les Blue Bombers ont marqué en moyenne près de 30 points par match cette saison. L’ancien de l’Université de Cincinnati a connu sa première campagne d’au moins 4000 verges par la passe, et il a réussi près de 70 % de ses passes. Collaros tentera de devenir le cinquième joueur de l’histoire de la LCF à gagner l’honneur deux saisons de suite.

C’est la deuxième année d’affilée qu’un joueur des Alouettes est finaliste dans l’Est, après le porteur de ballon William Stanback en 2021.

Philpot est quant à lui en lice pour le titre de recrue par excellence, face au receveur des Blue Bombers Dalton Schoen.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Tyson Philpot

Le receveur des Alouettes, âgé de 22 ans seulement, a été utilisé à toutes les sauces. En attaque, l’ancien des Dinos de l’Université de Calgary a capté 39 passes pour des gains de 459 verges, en plus d’inscrire deux majeurs. Philpot a de plus cumulé 342 verges sur des retours de botté d’envoi, dont deux qu’il a retournés sur plus de 40 verges. Il a aussi retourné 11 bottés de dégagement pour des gains de 153 verges.

Schoen a mené la LCF pour les verges sur des réceptions (1441), pour les verges en moyenne par attrapé (20,6), et pour les touchés sur des réceptions (16).

Le spécialiste des retours de bottés Worthy est en lice contre son vis-à-vis des Roughriders de la Saskatchewan Mario Alford. Worthy est responsable de 1862 verges gagnées chez les Alouettes en 2022. Il pointe au deuxième rang de la LCF avec 1220 verges sur les retours de botté d’envoi, inscrivant deux touchés au passage. Ce total de verges se veut également le deuxième plus haut total dans l’histoire des Alouettes. Ses 547 verges sur des retours de botté de dégagement le placent d’ailleurs au cinquième rang dans la LCF à ce chapitre.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Chandler Worthy

Alford a de son côté mené la LCF avec quatre bottés retournés pour des touchés, et il a amassé 1689 verges combinées sur des retours de botté. Il est devenu, en 2022, le quatrième joueur de l’histoire de la LCF à marquer un touché à la suite d’un retour de botté de trois manières différentes (retour de botté d’envoi, retour de dégagement et retour de placement raté).

Le gala de la LCF aura lieu le 17 novembre, au Conexus Arts Centre de Regina, en Saskatchewan, lors de la semaine de la Coupe Grey. Les gagnants sont sélectionnés par les membres de l’Association des chroniqueurs de football du Canada (ACFC) et par les entraîneurs-chefs du circuit.

Le Prix du commissaire, le Trophée des anciens combattants Jake-Gaudaur, le Prix Tom-Pate, le Prix d’excellence pour le leadership Hugh-Campbell et le Prix Jane-Mawby seront aussi remis lors de la cérémonie et récompenseront des individus des quatre coins de la LCF.