Falcons et Bengals s’affronteront dimanche avec le même objectif en tête

(Cincinnati) Les Bengals de Cincinnati et les Falcons d’Atlanta représentent des surprises depuis le début de la saison de la Ligue nationale de football… pour des raisons différentes.

Mitch Stacy Associated Press

Les Bengals, champions en titre de l’Association américaine, ont perdu leurs deux premières parties et ont dû venir de l’arrière, une fois de plus, pour vaincre les Saints de La Nouvelle-Orléans la semaine dernière et porter leur fiche à 3-3.

Les Falcons, malgré des attentes peu élevées à leur endroit pendant le camp d’entraînement, ont également porté leur dossier à 3-3 le week-end dernier grâce à leur victoire contre les 49ers de San Francisco.

Ainsi, les Falcons partagent le premier rang de la section Sud de l’Association nationale avec les Buccaneers de Tampa Bay.

À moins d’un match nul, l’une de ces deux équipes présentera un dossier supérieur à ,500 à l’issue de leur affrontement, ce dimanche à Cincinnati.

Les Bengals ont presque toujours eu à jouer du football de rattrapage jusqu’à maintenant cette saison. Ce fut le cas la semaine dernière lorsqu’ils ont inscrit 10 points alors qu’il restait moins de quatre minutes à jouer pour renverser les Saints 30-26.

Cette victoire, combinée à la défaite de 24-20 des Ravens de Baltimore face aux Giants de New York, a permis aux Bengals de rattraper les Ravens au premier rang de la section Nord de l’Association américaine.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce que nous avons fait jusqu’à maintenant, soit de faire face à un déficit de 10 points et essayer de remonter la côte », a déclaré, mercredi, l’entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor.

« Ce n’est pas la meilleure façon de jouer au football. Nous devons être plus efficaces tôt dans les matchs. »

PHOTO STEPHEN LEW, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Joe Burrow et l’entraîneur-chef Zac Taylor

De son côté, Marcus Mariota a complété deux passes de touché — alors qu’il n’a lancé que 14 passes dans tout le match — et a ajouté un majeur par la course pour guider les Falcons vers un triomphe de 28-14 contre les 49ers, qui formaient la meilleure défensive dans la NFL.

Deuxième joueur réclamé au repêchage de 2015, Mariota n’avait presque pas joué depuis deux ans et demi avant de se voir offrir l’opportunité de remplacer Matt Ryan à Atlanta. Contre les 49ers, il a réussi ses 13 premières passes.

Par ailleurs, les deux équipes gagnent en confiance.

« Je pense que de semaine en semaine, ça s’est amélioré. Quand on ne joue pas pendant deux ans, il faut retrouver le rythme et j’apprécie le fait que (l’entraîneur-chef Arthur Smith) et ces gars-là m’aident à passer à travers », a déclaré Mariota.

« Mais maintenant, je me sens à merveille au sein de cette attaque, a-t-il enchaîné. Nous faisons beaucoup de choses différentes selon notre adversaire de la semaine ; peut-être allons-nous lancer le ballon, ou courir. Nous avons beaucoup de polyvalence qui nous permet de nous créer des avantages. »

Avec le nom du demi-offensif Cordarrelle Patterson sur la liste des blessés, les Falcons se sont tournés vers une approche par comité pour leur attaque au sol, et celle-ci fonctionne.

Contre les 49ers, Caleb Hunley et le demi recrue Tyler Allgeier ont amassé, ensemble, 110 verges, pendant que Mariota en ajoutait 50 en six courses. Lors de ce match, les Falcons ont tenté 40 jeux au sol, un sommet cette saison.

De tels succès pourraient causer des ennuis aux Bengals, qui ont des difficultés à stopper la course. Dimanche dernier, les Saints ont accumulé 228 verges au sol face à un groupe qui était privé du plaqueur central D. J. Reader.

Le quart Joe Burrow est d’avis que les Bengals entament une séquence cruciale avec des matchs contre les Falcons, les Browns de Cleveland et les Panthers de la Caroline avant de bénéficier d’une pause au calendrier.

« On dirait que chaque match en est un sans lendemain dans la NFL, mais je pense que cette série de trois parties va déterminer l’allure de notre saison. Lorsque vous êtes assis sur votre sofa (pendant la pause) et que vous pensez à votre saison, une fiche de 6-3 a meilleure allure », a souligné Burrow.