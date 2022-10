Les Tiger-Cats l’emportent 30-27 contre le Rouge et Noir

(Hamilton) Le placement de 30 verges de Seth Small sur le dernier jeu du match a permis aux Tiger-Cats de Hamilton de signer une victoire de 30-27 aux dépens du Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi soir.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Le botté de précision de Small, son cinquième de la partie, a couronné une séquence de six jeux et 45 verges des Tiger-Cats. Le quart substitut Matt Shiltz a mis la table pour ce placement victorieux en réalisant une course de 25 verges.

Les Tiger-Cats (7-10) ont devancé les Roughriders de la Saskatchewan (6-10) dans la bataille pour le troisième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans la section Est. Les Roughriders affronteront les Stampeders de Calgary (10-6), samedi soir.

Peu importe ce que les Roughriders font, cependant, les Tiger-Cats pourraient s’assurer de la troisième position en l’emportant face au Rouge et Noir, la semaine prochaine. La troupe d’Ottawa n’a gagné aucune de ses huit sorties à la Place TD cette saison.

Caleb Evans a établi un record de la LCF pour le plus de touchés au sol par un quart lors d’une même saison. Le quart du Rouge et Noir a réussi deux majeurs par la course, ce qui a augmenté son total à 15.

Evans a battu le record de 14 touchés au sol établi par Doug Flutie en 1991. James Franklin l’avait égalé en 2018.

Le Rouge et Noir a marqué tous ses points avec le vent dans le dos, soit 21 au deuxième quart et six au quatrième. Les Tiger-Cats ont inscrit 13 points avec le vent dans le dos, mais ils ont ajouté 14 points au quatrième quart.

Dane Evans a procuré une avance de 24-21 aux Tiger-Cats dès la 22e seconde du quatrième quart. Lewis Ward a réussi un placement de 36 verges pour ramener les deux équipes à la case départ.

Alors qu’il restait un peu plus de six minutes à jouer, Small a réussi un botté de précision de 27 verges, mais Ward a répliqué avec un placement de 51 verges pour créer l’égalité 27-27.