Stanback : « Ce n’est plus la saison régulière à nos yeux »

Ce n’est pas très compliqué : en balayant la série de deux matchs qu’ils s’apprêtent à disputer aux Argonauts de Toronto, les Alouettes n’auraient plus qu’à gagner la finale de l’Est au Stade Percival-Molson, le 13 novembre, pour atteindre le match de la Coupe Grey pour la première fois en 12 ans.

Miguel Bujold La Presse

Pas compliqué, mais pas facile pour autant. Les Argos (10-6), qui affronteront les Als (8-8) au Stade Percival-Molson, samedi à 16 h, ont gagné six de leurs sept dernières joutes et tenteront de remporter leur deuxième championnat de l’Est consécutif.

« C’est une équipe qui est bien dirigée et qui a probablement été la plus constante de la division Est cette saison », a reconnu Danny Maciocia, vendredi.

Ils ont un bon quart-arrière (McLeod Bethel-Thompson), qui est capable de bien distribuer le ballon à d’excellents receveurs. Danny Maciocia, entraîneur-chef et directeur général des Alouettes

Bethel-Thompson est premier de la LCF au chapitre des verges avec 4491, mais comme l’a fait remarquer Marc-Antoine Dequoy, son coefficient d’efficacité de 93,8 n’est pas l’un des bons. Parmi les quarts qui ont tenté un minimum de 70 passes, Bethel-Thompson vient au 8e rang.

« C’est un quart qui va lancer beaucoup de passes, qu’elles fonctionnent ou pas. C’est une équipe qui passe beaucoup plus qu’elle court », a fait remarquer le maraudeur.

Les Alouettes, eux, voudront probablement donner un peu plus de travail à leur propre jeu au sol samedi et la semaine prochaine à Toronto. William Stanback jouera son troisième match depuis qu’il est revenu au jeu et estime que sa cheville est presqu’à 100 %.

« Il y avait un petit peu de rouille, mais je sens que je suis en train de l’éliminer. »

D’avoir dû m’absenter durant plusieurs mois n’a pas été facile pour moi, ni mentalement ni physiquement. Mais j’ai gardé le cap et mes coéquipiers n’ont jamais cessé de m’encourager. William Stanback

La bonne nouvelle, c’est que Stanback est frais et dispos. Compte tenu de son style de jeu, le porteur est normalement un peu amoché à ce stade de la saison.

« D’avoir les jambes fraîches si tard dans la saison, je sens effectivement que ça me donnera un avantage et je vais tenter d’en profiter le plus possible. »

« Il (Stanback) ajoute un nouvel élément à notre attaque. Même si c’est un 2e essai avec 6 ou 7 verges à franchir, on peut opter pour un jeu au sol parce qu’il est capable de résister à quelques plaqués et d’aller chercher un premier jeu », a dit Trevor Harris.

Le tournant de la saison

Lorsque les Alouettes avaient une fiche de 2-6, personne ne parlait de championnat de division. Une simple participation aux éliminatoires ne semblait possible qu’en raison de la faiblesse de l’Est.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur général et entraîneur-chef des Alouettes, Danny Maciocia

« Je pense que c’est une équipe qui réalise qu’elle a une très belle opportunité devant elle. J’en ai parlé à nouveau ce matin et j’ai dit à nos joueurs que c’était grâce à eux qu’on avait cette opportunité », a raconté Maciocia, vendredi.

« Il a y eu un peu de résistance et de doute, mais nos joueurs n’ont jamais cessé de travailler. Lorsqu’on avait une fiche de 2-6 et qu’on s’en allait jouer à Winnipeg, je pense que tout le monde nous prédisait une autre défaite, mais on a trouvé une façon d’aller chercher une victoire. »

« Il n’y a pas un chat qui ne croit pas en notre équipe dans ce vestiaire. Tout le monde y croit et il y a beaucoup de confiance. »

Selon Dequoy, l’ambiance et la solidarité à l’intérieur de l’équipe sont remarquables. « Ce n’est que ma deuxième saison et je n’ai pas joué ailleurs, alors je ne peux pas comparer. Mais il y a plusieurs joueurs qui ont vécu des transferts qui me disent que l’énergie dans notre équipe est différente de ce qu’ils ont vu dans d’autres équipes de la LCF. »

Un match à la fois. C’est la seule façon de procéder pour n’importe quelle équipe. Mais les Alouettes savent que tous les espoirs sont permis s’ils connaissent leur meilleur mois de la saison.

« Les deux équipes savent l’enjeu du match de samedi. Ce n’est plus la saison régulière à nos yeux, ce sont les éliminatoires », a dit Stanback.

« C’est très excitant, car on sait qu’on est capables de l’accomplir (de se rendre jusqu’au bout). C’est notre objectif depuis le début de la saison. »

Joueur des grandes occasions

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE S. J. Green

S. J. Green sera au Stade Percival-Molson, samedi, après avoir signé un contrat d’un jour afin de pouvoir se retirer en tant que membre des Alouettes.

« S. J. était un joueur spectaculaire. Lorsque son équipe avait besoin d’un attrapé important, il répondait présent », a dit Maciocia au sujet de l’ancien receveur.

« Lorsqu’il disait qu’il allait livrer, il le faisait. Il n’était pas un grand parleur, petit faiseur. Et c’est lorsqu’il y avait des “gros” matchs qu’il avait le plus grand impact. C’était un joueur des grandes occasions. »