Ce n’est pas encore officiel, mais les probabilités que les Alouettes disputent un match éliminatoire à Montréal en novembre sont maintenant plus que fortes. À moins d’un effondrement total, l’équipe de Danny Maciocia accueillera la demi-finale de l’Est, le 6 novembre, ou la finale de l’est, le 13 novembre.

Miguel Bujold La Presse

En l’emportant 23-16 contre eux, vendredi soir au Stade Percival Molson, les Alouettes (6-7) ont sérieusement hypothéqué les chances des Tiger-Cats de Hamilton (4-10) de les rattraper au deuxième rang de leur division. Les Als ont maintenant 4 points d’avance, un match en main et détiennent le bris d’égalité entre les deux formations ayant remporté deux des trois affrontements de la saison.

Les 17 008 spectateurs réunis sur la montagne n’ont pas assisté à un très grand spectacle, avouons-le. Certainement pas en première demie.

Mais leur équipe préférée a effectué ce qu’elle a souvent été incapable de faire en 2020 et en première moitié de saison : elle a mieux joué en deuxième demie qu’en première et a fermé les livres lorsque c’était le temps de le faire.

« On a développé le proverbial instinct du tueur. On ne l’avait pas lorsque je suis arrivé avec l’équipe (en juillet) », a raconté le secondeur Micah Awe, qui a provoqué un échappé du receveur Kiondre Smith qui a essentiellement mis fin au suspense alors qu’il restait moins de deux minutes à jouer au 4e quart.

Dane Evans avait lancé 6 passes de touchés à son dernier match contre les Blue Bombers de Winnipeg, la semaine dernière. Le quart des Tiger-Cats n’avait pas connu une bonne saison jusque-là, mais a bien joué pour une deuxième fois de suite, vendredi, complétant 22 de 29 passes pour 288 verges. La différence, c’est que la défense des Alouettes a été à son meilleur près de la zone payante et qu’elle a forcé le botteur Seth Small a tenté trois placements, tous réussis. Le porteur Wes Hills a marqué l’unique touché de Hamilton.

Trevor Harris et les Alouettes ont marqué 20 points en deuxième demie après avoir été limités à un placement de David Côté dans les 30 premières minutes. Comme Small, le botteur québécois a réussi trois placements, ratant toutefois une transformation d’un point.

Harris a lancé deux passes de touchés à Eugene Lewis, qui a par ailleurs franchi le plateau des 1000 verges lorsqu’il a marqué son deuxième, celui de la victoire alors qu’il ne restait que 1 : 42 à écouler au tableau.

« C’est énorme pour moi car 1000 verges, c’est toujours le standard pour un receveur de passes », a avoué Lewis, qui avait également récolté plus de 1000 verges en 2019 (1133). Il en compte actuellement 1006.

« Si le ballon est lancé dans le stade et que Geno est à l’intérieur du stade, les chances sont bonnes qu’il va l’attraper », a plaisanté Danny Maciocia, qui a utilisé une analogie de baseball pour expliquer l’importance de la victoire des siens.

« C’est comme si on avait maintenant deux matchs et demi d’avance (sur les Tiger-Cats), c’est donc une belle victoire et on est satisfaits. […] Mais je veux rester prudent. On a encore beaucoup de travail. »

Harris a complété 26 de ses 35 passes pour 244 verges et n’a été victime d’aucun revirement, ni de sac. Notons que Pier-Olivier Lestage a amorcé son premier match en carrière sur la ligne offensive en remplacement de Philippe Gagnon comme garde à gauche. Gagnon est blessé au dos.

Randle blessé sérieusement

Un ancien demi de coin des Alouettes, Rodney Randle a subi une blessure au cou au 3e quart après avoir été accidentellement frappé par l’un de ses coéquipiers. Le joueur des Tiger-Cats est resté au sol durant approximativement 15 minutes avant de quitter le terrain sur une civière et d’être transporté à l’hôpital.

Selon les informations obtenues après la partie, Randle était capable de parler et de bouger ses doigts, mais on n’en savait pas plus pour le moment.

« J’avais l’estomac à l’envers, on se sentait tous mal sur les lignes de côté. J’espère obtenir des nouvelles prochainement », a commenté Maciocia.

Alors que le personnel médical prenait soin de Randle, une bagarre a éclaté dans les gradins. L’évènement a nécessité l’intervention de policiers et d’une dizaine d’employés de l’équipe de sécurité. Pas chic. Surtout pas avec un joueur sérieusement blessé un peu plus bas…

Lorsque l’action a repris après cette pause d’une quinzaine de minutes, Harris a dirigé une série qui s’est terminée par le premier touché de Lewis. Les Tiger-Cats ont offert de l’opposition durant le reste de la rencontre, mais les Alouettes n’ont pas lâché prise.

Mine de rien, les Oiseaux ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs, eux qui seront à Edmonton, samedi prochain, avant de disputer des séries aller-retour contre le Rouge et Noir d’Ottawa et les Argonauts de Toronto pour terminer la saison régulière.

« On a gagné notre série annuelle contre les Tiger-Cats, on doit maintenant faire la même chose contre Ottawa et Toronto », a dit Lewis.

Les Als ne sont plus qu’à une seule victoire d’atteindre la barre des, 500. Maciocia a toujours cru que son équipe avait les outils pour se mettre en marche.

« Je ne suis pas surpris. J’étais surpris lorsqu’on avait une fiche de 2-6. Certaines personnes nous avaient déjà enterrés, mais j’ai toujours su qu’on avait un bon vestiaire, de bons joueurs et de bons entraîneurs. Je ne fais qu’accompagner ce groupe-là. »