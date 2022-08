Doubles champions en titre de la Coupe Dunsmore, les Carabins de l’Université de Montréal visent cette saison un triplé inédit dans l’histoire de l’équipe. Et s’ils ont les atouts pour réussir, ils devront aussi se méfier de leur grand rival, le Rouge et Or de l’Université Laval, et des trois autres formations de l’association québécoise de football universitaire, les Stingers de Concordia, les Redbirds de McGill et le Vert & Or de Sherbrooke.

Michel Marois La Presse

Avec une attaque menée par l’excellent Jonathan Sénécal et une défense aguerrie, les Carabins vont vouloir faire encore mieux que l’an dernier, quand ils avaient subi une défaite crève-cœur en demi-finale nationale face aux Huskies de la Saskatchewan.

« C’est sûr que notre objectif est de remporter le dernier match de la saison [la finale de la Coupe Vanier], mais nous ne pouvons rien tenir pour acquis, souligne Gabriel Cousineau, coordonnateur offensif adjoint des Carabins. Toutes les équipes sont compétitives, elles l’ont montré la saison dernière, il va falloir être prêts pour tous nos matchs. »

À Québec, le Rouge et Or n’a plus été champion provincial depuis 2018, une éternité pour cette équipe habituée à disputer le championnat national. Et tout a été mis en place pour que cette saison soit celle de la revanche, avec notamment un gros recrutement, couronné par l’arrivée du phénomène Kalenga Muganda.

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Kalenga Muganda, nouveau porteur de ballon du Rouge et Or

Le porteur de ballon s’était fait remarquer au Séminaire Saint-François (secondaire) en battant tous les records du RSEQ. Encore impressionnant au niveau collégial avec les Spartiates du Vieux Montréal en étant nommé joueur offensif par excellence et recrue de l’année, il est ensuite parti en Californie où les choses n’ont pas tourné comme il l’espérait.

Battu trois fois la saison dernière en saison, le Rouge et Or veut retrouver sa domination. Selon l’entraîneur-chef Glen Constantin, son équipe manquait un peu d’expérience en 2021, à l’image du quart Arnaud Desjardins. « Nous étions particulièrement jeunes en défensive et je crois qu’une année passée dans notre système a fait beaucoup de bien à plusieurs joueurs pour la confiance, a-t-il expliqué en entrevue au Soleil. Et Arnaud affiche maintenant une forme splendide et il est en contrôle. »

Des rivaux qui progressent

Solides troisièmes en 2021, les Stingers de Concordia espèrent progresser encore cette saison. L’équipe de l’entraîneur-chef Brad Collinson mise encore sur l’excellent quart Olivier Roy, joueur par excellence du RSEQ, qui dirigeait l’attaque la plus explosive du circuit la saison dernière.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Olivier Roy (à gauche), quart-arrière des Stingers de Concordia

« C’est sûr qu’on est contents de nos succès en attaque en 2021, mais il y a encore beaucoup à faire pour atteindre le niveau que nous visons, a insisté Collinson en entrevue. Depuis mon arrivée à Concordia, on s’est efforcés de rester fidèles à un plan, à un processus qui commence à donner des résultats. Cette année, c’est la première fois que tous les joueurs ont été recrutés par mes adjoints et moi, la première fois que tous partagent la même vision, les mêmes objectifs.

« On a eu un bon recrutement, comme toutes les équipes, et ça nous permet d’avoir de la profondeur à toutes les positions. On a eu une bonne préparation, depuis la fin de la dernière saison en fait, et en ce moment, alors que les cours ne sont pas encore commencés, tout le monde est concentré sur le football ! »

À Sherbrooke, l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte veut voir le Vert & Or franchir une autre étape cette saison, avec non seulement une place en séries, mais aussi des succès face aux favoris. L’équipe avait d’ailleurs causé toute une surprise la saison dernière en battant le Rouge et Or, 23-17, devant ses partisans, une victoire décisive pour la qualification en demi-finale où Sherbrooke s’était incliné devant les Carabins. Le quart Anthony Robichaud devrait lui aussi être plus à l’aise pour sa troisième saison.

À McGill, les Redbirds espèrent reprendre une progression qui a été un peu freinée la saison dernière. Le quart Éloa Latendresse-Regimbald, joueur collégial par excellence de la D1 la saison dernière à Vanier, devrait vite voir de l’action et il est bien entouré.

L’entraîneur-chef Ronald Hilaire est heureux d’avoir pu organiser un « vrai » camp de préparation : « Nos joueurs viennent de partout et c’est important de pouvoir les réunir avant la saison pour créer un esprit de groupe. Ça nous a manqué un peu la saison dernière. »

Quant aux objectifs de son équipe, Hilaire aime mettre les choses en perspective : « Montréal et Laval vont toujours rester compétitifs, mais les autres équipes progressent chaque saison, comme on l’a vu la saison dernière. Il y a 27 programmes de football U Sports au pays et un seul est champion chaque saison. Les autres ne sont pas des perdants et je crois qu’il est possible, chacun à sa façon, de créer quelque chose de spécial chaque saison, d’aider nos joueurs à vivre une expérience de football qui va les servir ensuite pour le reste de leur vie. »