PHOTO COLIN E. BRALEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Kansas City) Le quart-arrière membre du Temple de la renommée Len Dawson, dont l’assurance sans équivoque qui a aidé les Chiefs de Kansas City à remporter leur premier titre du Super Bowl lui a valu le surnom de « Lenny le Cool », est décédé mercredi à l’âge de 87 ans.

Dave Skretta Associated Press

La famille de Dawson a confirmé son décès dans un communiqué transmis à KMBC, la station de Kansas City où il a connu une brillante seconde carrière comme analyste.

La cause du décès n’a pas été divulguée, mais Dawson éprouvait des ennuis de santé depuis plusieurs années.

Joueur par excellence de la victoire des Chiefs contre les Vikings du Minnesota en janvier 1970, Dawson était aux soins palliatifs depuis le 12 août dernier.

Dawson a été admis au Temple de la renommée comme joueur une première fois en 1987, avant d’y être admis comme commentateur en 2012.

Il a eu deux enfants de son premier mariage avec son épouse Jackie, décédée en 1978. Sa deuxième femme, Linda, est demeurée à son chevet jusqu’à son décès.

Dawson a été le visage des Chiefs pratiquement dès son arrivée au sein du club, après que le suave joueur étoile à Purdue eut été incapable d’obtenir un poste de partant à Pittsburgh et Cleveland. Il s’est alors retrouvé avec la franchise naissante, alors située à Dallas. C’est là qu’il a retrouvé Hank Stram, un adjoint avec les Boilermakers. Ensemble, ils ont transformé cette franchise.

L’entraîneur et le quart ont remporté le championnat de l’AFL en 1962, leur première saison ensemble, et sont devenus des vedettes instantanées la saison suivante, quand le propriétaire Lamar Hunt a déménagé le club à Kansas City et l’a rebaptisé.

Ils ont remporté deux autres titres de l’AFL : en 1966, quand ils ont perdu aux mains des Packers de Green Bay dans le premier Super Bowl, puis en 1969, quand Dawson est revenu de blessure pour aider à vaincre les Vikings au Tulane Stadium de La Nouvelle-Orléans.

Dawson est toujours demeuré un personnage apprécié à Kansas City, même s’il a grandement diminué ses apparitions publiques depuis plusieurs années en raison de sa santé précaire. Il avait cependant toujours du temps pour les partisans, que ce soit pour une photo ou un autographe.

Neuvième de 11 enfants, Dawson est né le 29 juin 1935 à Alliance, en Ohio. Vedette de trois sports à l’école secondaire locale, où il a établi des records au basketball et au football, il s’est dirigé vers ce dernier quand il a reçu une bourse de l’Université Purdue.

Il a mené la NCAA pour les passes réussies à sa deuxième saison, tout en évoluant aussi en défense et en effectuant les bottés. À la fin de sa carrière universitaire, Dawson avait lancé pour plus de 3000 verges, bien qu’il ait joué dans une époque où le jeu au sol était prédominant.

Dawson a été sélectionné au premier tour par les Steelers en 1957, mais il a réchauffé le banc à sa première campagne, avant d’être devancé par Bobby Layne à sa deuxième saison. Échangé aux Browns, il a été incapable de battre Milt Plum pour devenir leur quart no 1.

L’une des plus grandes déceptions de sa carrière s’est avérée être le meilleur dénouement possible pour lui.

Libre de signer où il le voulait, Dawson s’est tourné vers l’AFL et les Texans, attiré en gande partie par la possibilité de jouer sous les ordres d’un de ses ex-entraîneurs à Purdue. Le club est rapidement devenu l’une des équipes les plus prolifiques du nouveau circuit avec lui, remportant les trois premiers championnats de la ligue.

Il a finalement passé 14 saisons au sein de l’organisation des Texans/Chiefs, établissant plusieurs records qui ont tenus jusqu’à ce que Patrick Mahomes ne s’amène.

Une fois qu’il eut pris sa retraite au terme de la saison 1975, il s’est tourné vers la passerelle de presse, où il a connu une brillante carrière s’étalant sur plus de 30 ans.