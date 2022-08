PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La NFL a suspendu le propriétaire des Dolphins de Miami, Stephen Ross, et lui a imposé une amende de 1,5 million US pour maraudage envers Tom Brady et Sean Payton.

Rob Maaddi Associated Press

La sanction a été annoncée à la suite d’une enquête de six mois qui a découlé d’une poursuite intentée par l’entraîneur Brian Flores contre le circuit pour discrimination raciale.

La ligue a conclu que les Dolphins n’avaient pas perdu volontairement des matchs lors de la saison 2019, mais a découvert qu’ils avaient notamment eu des échanges interdits avec Brady et son agent, Don Yee. La NFL a annoncé les découvertes de son enquête mardi.

Les Dolphins ont également perdu leur choix de premier tour en 2023 et de troisième tour en 2024.

Ross est suspendu jusqu’au 17 octobre. Il ne pourra pas se rendre dans les installations de l’équipe ou la représenter à toutes activités d’équipe ou de la ligue. Il est aussi exclu de toutes les réunions de la NFL jusqu’aux assises annuelles de 2023 et est retiré de tous les comités du circuit jusqu’à nouvel ordre.

Le vice-président et partenaire minoritaire des Dolphins, Bruce Beal, a pour sa part écopé une amende de 500 000 $ et ne pourra pas participer aux réunions de la NFL jusqu’à la fin de l’année.