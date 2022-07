Dès qu’il a été repêché dans la NFL en 2021, Benjamin St-Juste avait évoqué le souhait de redonner à la communauté. Un peu plus d’un an plus tard, son objectif s’est concrétisé. Pour les jeunes et la passion du football.

Nicholas Richard La Presse

Plus de 480 jeunes joueurs et joueuses de la grande région de Montréal ont répondu à l’appel du demi défensif des Commanders de Washington.

Tous étaient réunis au terrain de football de l’école secondaire Curé-Antoine-Labelle, à Laval, pour prendre part à la première édition du camp « Retour à l’origine ».

Les jeunes et leurs parents sont arrivés très tôt, samedi matin, pour se lancer le ballon et profiter le plus possible de cette expérience unique de côtoyer St-Juste et les autres joueurs de la NFL, de la LCF et de la NCAA présents pour l’occasion.

Avant que les activités ne commencent officiellement, St-Juste a réuni tous les enfants au centre du terrain, sous un soleil de plomb, pour leur expliquer le déroulement de la journée et pour faire les présentations officielles. Il a demandé au groupe de travailler fort et de profiter de l’occasion pour poser des questions. Avant de donner le coup d’envoi, l’athlète originaire de Rosemère, dans les Laurentides, a insisté pour que tout le monde prenne part au cri d’équipe. Un cri composé de deux mots : « Have fun ».

« Si je n’avais pas de plaisir, je ne jouerais pas dans la NFL. Si tu joues d’abord pour une autre raison que le plaisir, c’est impossible de se rendre aussi loin. Lorsque tu t’amuses, tu apprends plus et tu compétitionnes mieux », a expliqué St-Juste pendant l’heure du dîner.

Revenir aux bases

Avant de fouler les terrains de la NFL, St-Juste a évolué pour les Loups de l’école Curé-Antoine-Labelle. Il a fait ses preuves sur le même terrain que les apprentis qui ont pris part au camp. Il s’agissait donc d’un véritable retour aux sources.

L’objectif de cette journée était évidemment de montrer aux jeunes les bonnes techniques, leur donner accès à du matériel de pointe et comparer leurs habiletés. Cependant, pour St-Juste, offrir des ressources à la relève du football québécois n’est pas nécessairement la priorité. « Il faut croire en nos jeunes. »

En grandissant, il n’a jamais caché son rêve de jouer dans la NFL. Sauf qu’à l’époque, les adultes lui disaient que c’était impossible et lui demandaient même pourquoi il ne jouait pas au hockey à la place. Les modèles étaient inexistants. C’est pourquoi il était important pour lui aujourd’hui de montrer à tous que les rêves peuvent parfois se réaliser.

L’athlète de 24 ans et les autres joueurs professionnels présents à l’évènement en sont la preuve vivante. Parmi les joueurs invités, il y avait Kwity Paye, ailier défensif des Colts d’Indianapolis, choix de première ronde de l’équipe en 2021 et ancien coéquipier de St-Juste avec les Wolverines de l’Université du Michigan.

À leur âge, je rêvais aussi. Je ne savais peut-être pas que ça allait être si difficile que ça ne l’a été, mais il faut rêver et surtout avoir du plaisir. Kwity Paye

Il l’a fait pour les jeunes, certes, mais aussi pour son ancien coéquipier. Il comprend sa mission d’aider les plus jeunes, surtout dans un marché d’où il est difficile de percer.

« C’est un coéquipier en or. Il est toujours là pour les autres. C’est aussi un être humain génial. Il n’hésite pas à revenir d’où il vient. Il pense beaucoup plus aux autres qu’à lui-même », a précisé Paye à propos de St-Juste.

D’ailleurs, le joueur des Commanders était extrêmement reconnaissant de l’aide fournie par ses anciens coéquipiers : « Ils ont le même objectif que moi de redonner à la communauté et de redonner aux jeunes, parce qu’ils ont compris d’où ils viennent et à quel point leur parcours a été difficile. Ils savent aussi que d’avoir des modèles peut changer la vie des jeunes. »

C’est aussi ce que pense Wilbert St-Juste. Le paternel était aussi présent, mais surtout émerveillé de voir la réponse des gens et l’implication de son fils.

Vêtu d’un par-dessus des Commanders, il a rappelé à quel point ce genre de camp pouvait être bénéfique. « Depuis que Benjamin est jeune, on lui répète qu’il doit redonner, parce que lui, il n’a pas eu ça. Donc en redonnant aux 480 jeunes qui sont là aujourd’hui, on espère qu’un jour, ils vont redonner à leur tour. »

Le clan St-Juste a préféré ne pas aborder certains sujets entourant les plus récents évènements au sein de l’organisation de Washington, préférant garder la lumière sur les jeunes et l’évènement, car aujourd’hui, ils étaient la priorité.