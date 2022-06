La grippe s’invite au camp et force l’annulation des activités

La grippe s’est invitée au camp des Alouettes, mercredi, obligeant le club de football montréalais à annuler l’entraînement prévu au calendrier, au Cégep de Trois-Rivières.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

On ne parle toutefois pas de COVID-19, a assuré un porte-parole de l’équipe. Tous les membres touchés par le virus ont subi un test de dépistage du coronavirus. Tous sont revenus négatifs.

« On a une bonne dizaine de joueurs et quelques entraîneurs qui sont touchés, a expliqué l’entraîneur-chef Khari Jones. J’ai d’abord annulé les réunions du matin, mais quand j’ai vu l’état de certains d’entre eux, j’ai décidé d’annuler l’entraînement, question de permettre à ceux affectés d’aller se reposer et d’éviter de contaminer lus de monde. »

Pour l’instant, les Alouettes prévoient reprendre l’entraînement jeudi, toujours au stade des Diablos.

Le match préparatoire de vendredi, contre le Rouge et Noir d’Ottawa au stade Percival-Molson, n’est pas compromis.

« C’est surtout pour nous assurer que ce dernier match préparatoire aura lieu que nous avons décidé d’annuler les activités de (mercredi).

« Il y a des courses encore à presque toutes les positions. Nous voulons nous assurer que tous aient la chance de se démarquer et de notre côté, on veut s’assurer de pouvoir prendre la meilleure décision qui soit pour nos effectifs de début de saison. »

Cette rencontre doit marquer la fin du camp d’entraînement des Alouettes, qui lanceront leur saison jeudi prochain, à Calgary.