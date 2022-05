Ce sont les Alouettes qui ont donné le coup d’envoi au repêchage de la LCF, mardi soir, après avoir obtenu le premier choix de l’encan des Elks d’Edmonton plus tôt dans la journée. Sans surprise, les Alouettes ont opté pour le secondeur Tyrell Richards, qui était largement considéré comme le meilleur espoir disponible.

Miguel Bujold La Presse

Richards est un joueur polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs positions différentes en défense. Il est également un bon joueur d’unités spéciales. Il a été nommé le meilleur joueur d’unités spéciales de l’Université Syracuse la saison dernière.

Les Alouettes avaient acquis le choix des Elks en retour de leur propre choix de première ronde, le quatrième au total, ainsi que les droits sur le joueur de ligne offensive Carter O’Donnell, qui a passé les deux dernières saisons au sein de l’équipe de réserve des Colts d’Indianapolis dans la NFL. Les Alouettes avaient choisi O’Donnell en troisième ronde il y a deux ans.

Danny Maciocia a complété une autre transaction importante en faisant l’acquisition d’un autre premier choix, le neuvième et dernier de la ronde. Les Blue Bombers ont obtenu le joueur de ligne défensive Cam Lawson et le 13e choix au total, alors que les Oiseaux ont reçu les neuvième et 18e sélections du repêchage.